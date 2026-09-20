El Liverpool se metió entre los seis primeros de la Premier League antes del parón internacional gracias a una trabajada victoria por 1-0 sobre el Bournemouth. El relato de la tarde estuvo dominado por el regreso de Iraola a su antiguo feudo, y el español se llevó los tres puntos gracias al decisivo gol de Isak en la segunda parte.

La jugada que decidió el partido llegó a los 12 minutos de la segunda mitad, cuando Cody Gakpo firmó una gran acción por la banda derecha. Su envío al área tocó ligeramente en Florian Wirtz y le cayó perfecto a Isak, que fusiló a gol en el minuto 57.



