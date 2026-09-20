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Isak marca en la ajustada victoria del Liverpool ante el Bournemouth en el regreso de Iraola
Isak decide un duelo tenso en la costa sur
El Liverpool se metió entre los seis primeros de la Premier League antes del parón internacional gracias a una trabajada victoria por 1-0 sobre el Bournemouth. El relato de la tarde estuvo dominado por el regreso de Iraola a su antiguo feudo, y el español se llevó los tres puntos gracias al decisivo gol de Isak en la segunda parte.
La jugada que decidió el partido llegó a los 12 minutos de la segunda mitad, cuando Cody Gakpo firmó una gran acción por la banda derecha. Su envío al área tocó ligeramente en Florian Wirtz y le cayó perfecto a Isak, que fusiló a gol en el minuto 57.
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Unos Cherries dominantes no logran capitalizarlo
El Bournemouth sentirá que no merecía irse de vacío del partido, después de dominar durante largas fases del primer periodo. El equipo de Marco Rose se mostró más enérgico que su rival y sorprendió con frecuencia a los visitantes con su presión alta. Sin embargo, le faltó la definición necesaria para castigar al gigante de Merseyside.
La victoria supone el segundo triunfo liguero del Liverpool en la campaña y eleva su cuenta a nueve puntos, con lo que es sexto antes del parón internacional. El Bournemouth, por su parte, sigue hundido en la zona baja de la tabla, en la 17.ª posición con solo tres puntos, los mismos que el Coventry.
Oportunidades desaprovechadas para ambos equipos
El partido se abrió considerablemente tras el gol inicial de Isak, y ambos equipos encontraron espacios en el último tercio. Bradley Barcola ya había puesto a prueba a Djordje Petrovic tras una de sus características internadas sinuosas, mientras que Dominik Szoboszlai vio cómo un potente lanzamiento de falta silbaba muy cerca del poste. El Bournemouth apretó con fuerza en busca del empate en los últimos minutos, pero Evanilson solo pudo enviar un disparo con rosca directamente a las manos de Alisson a medida que aumentaba la presión.
El Liverpool tuvo ocasiones para afrontar con más tranquilidad los compases finales, sobre todo por la heroica intervención de James Hill. Gakpo había filtrado un pase para Isak en lo que parecía un segundo gol seguro, pero Hill firmó un bloqueo magnífico para mantener la desventaja en uno. En el tiempo de descuento, el suplente Lewis Koumas también desaprovechó una ocasión de oro para sentenciar el resultado, al rematar directamente a Petrovic un pase de Victor Munoz.
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El parón internacional da un respiro
Tras el parón internacional, el Liverpool volverá a la acción en la Premier League con un duelo estelar contra el Manchester City en Anfield el domingo 11 de octubre. El equipo de Iraola estará deseando lograr su primera victoria liguera en casa de la temporada, después de empatar con frustración ante el Nottingham Forest (2-2) y el Fulham (0-0) en sus primeros partidos en Merseyside.
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