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«¡Irradia alegría!»: Mark van Bommel destaca a Kevin De Bruyne tras la victoria ante Turquía
Van Bommel guía a Bélgica hacia la victoria pese a algunos momentos de imprecisión
El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, celebró una convincente victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A de la UEFA Nations League en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja. Un doblete de Kevin De Bruyne y un cabezazo en los últimos minutos del suplente Romelu Lukaku aseguraron tres puntos vitales para Bélgica.
La victoria deja a Bélgica con seis puntos en el Grupo A, justo por detrás de la líder del grupo, Francia.
Van Bommel señaló que, aunque el resultado final fue cómodo, el partido tuvo fases caóticas.
- ANP
El entrenador destaca el deseo y el olfato goleador de De Bruyne
Hablando después del partido, Van Bommel dedicó grandes elogios a su capitán, que marcó el gol número 201 de su carrera durante el encuentro. El entrenador destacó el deseo de De Bruyne de jugar todos los partidos y cómo su energía positiva eleva al resto del equipo.
Van Bommel señaló que la felicidad de De Bruyne sobre el césped se traduce directamente en momentos decisivos para ganar partidos.
"Kevin De Bruyne siempre quiere jugar", dijo Van Bommel. "Italia, Francia, hoy. Está en un momento realmente muy bueno. Irradia alegría, y eso se ve en los goles que está marcando".
El entrenador neerlandés analiza las pérdidas de posesión y las fases de control
A pesar de la ventaja de tres goles, Van Bommel admitió que Bélgica estuvo a veces imprecisa en la posesión, lo que permitió a Turquía mantener la esperanza en las transiciones. Sin embargo, insistió en que la línea defensiva de su equipo hizo que la victoria nunca estuviera realmente en peligro.
Turquía no logró aprovechar sus fases de presión y se quedó colista del grupo sin sumar ningún punto.
Van Bommel sigue centrado en mejorar el control táctico de Bélgica en los próximos partidos.
«Estoy muy satisfecho con la victoria por 3-0», añadió Van Bommel. «Estuvimos imprecisos en la posesión de vez en cuando y le dimos al rival la sensación de que podía crear ocasiones. Fue un ida y vuelta y no tuvimos el control suficiente en esas fases. Les mantuvimos en el partido durante mucho tiempo, aunque nunca sentí que estuviéramos en peligro de perder».
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Bélgica gana impulso a medida que avanza su campaña en la Nations League
Van Bommel y su plantilla centran ahora su atención en los partidos que les quedan del Grupo A, mientras pelean por el liderato de la clasificación. El técnico belga pretende mantener un alto nivel táctico mientras sigue integrando a los miembros más jóvenes de la plantilla junto a los líderes veteranos.
Turquía centra ahora su atención en poner fin a su racha de tres derrotas consecutivas en su próximo partido.
Bélgica aspira a dar continuidad a su sólido inicio en la próxima ventana internacional.
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