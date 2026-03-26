Irlanda del Norte, inundada por los comentarios de los aficionados italianos: la iniciativa «supersticiosa» de Calciatoribrutti

Este es el comunicado de la página en redes sociales que ha puesto en marcha la iniciativa:





«Con motivo de los 7 días decisivos para la selección italiana, que debe clasificarse para un Mundial del que lleva ausente ya 12 años, CALCIATORIBRUTTI inaugura: La Semana Santa.

Siete días, siete «macumbe» que la comunidad de 3,4 millones de seguidores deberá seguir para ayudar a los Azzurri en la repesca, primero contra Irlanda del Norte y luego contra el ganador del Bosnia-Gales.

Siete retos para combatir la mala suerte y apoyar a nuestros futbolistas, que el jueves a las 20:45 saltarán al campo para el Italia-Irlanda del Norte.

La Semana Santa, que ha comenzado hoy, tiene como primer reto comentar las publicaciones en redes sociales de la selección de Irlanda del Norte con la frase gafe «enhorabuena por la clasificación», para así «echar una maldición» a nuestros rivales, que se quedarán desconcertados al leer los miles de comentarios del público italiano.

Los retos restantes se anunciarán cada mañana, y los usuarios que sigan las instrucciones se sentirán, junto a nosotros, como el duodécimo jugador en el campo, deseando que la iniciativa sea de buen augurio y que el ánimo, el apoyo y nuestro calor lleguen a los futbolistas italianos.

¡Ánimo, Azzurri!».