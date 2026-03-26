Cada vez queda menos para el saque inicial del tan esperado partido entre Italia e Irlanda del Norte, correspondiente a la semifinal de la repesca del Mundial. En este sentido, la página de redes sociales Calciatoribrutti ha lanzado una iniciativa contra el equipo que esta noche visitará a la selección italiana en Bérgamo. La iniciativa, lanzada en las redes sociales, invita a los aficionados italianos a comentar con la frase: «Enhorabuena por la clasificación» y un emoji de búho debajo de las publicaciones de la página de Instagram de Irlanda del Norte.
Traducido por
Irlanda del Norte, inundada por los comentarios de los aficionados italianos: la iniciativa «supersticiosa» de Calciatoribrutti
LA INICIATIVA DE CALCIATORIBRUTTI
Este es el comunicado de la página en redes sociales que ha puesto en marcha la iniciativa:
«Con motivo de los 7 días decisivos para la selección italiana, que debe clasificarse para un Mundial del que lleva ausente ya 12 años, CALCIATORIBRUTTI inaugura: La Semana Santa.
Siete días, siete «macumbe» que la comunidad de 3,4 millones de seguidores deberá seguir para ayudar a los Azzurri en la repesca, primero contra Irlanda del Norte y luego contra el ganador del Bosnia-Gales.
Siete retos para combatir la mala suerte y apoyar a nuestros futbolistas, que el jueves a las 20:45 saltarán al campo para el Italia-Irlanda del Norte.
La Semana Santa, que ha comenzado hoy, tiene como primer reto comentar las publicaciones en redes sociales de la selección de Irlanda del Norte con la frase gafe «enhorabuena por la clasificación», para así «echar una maldición» a nuestros rivales, que se quedarán desconcertados al leer los miles de comentarios del público italiano.
Los retos restantes se anunciarán cada mañana, y los usuarios que sigan las instrucciones se sentirán, junto a nosotros, como el duodécimo jugador en el campo, deseando que la iniciativa sea de buen augurio y que el ánimo, el apoyo y nuestro calor lleguen a los futbolistas italianos.
¡Ánimo, Azzurri!».
LAS REDES SOCIALES INUNDADAS DE COMENTARIOS
La iniciativa tuvo una gran acogida desde el primer momento, hasta tal punto que miles de aficionados italianos inundaron literalmente las publicaciones de las redes sociales de Irlandadel Norte. Los comentarios se pueden encontrar en el perfil oficial de Instagram de la selección, desde la publicación sobre los convocados hasta los últimos vídeos que muestran el entrenamiento en vísperas del partido de esta noche.
LA REACCIÓN DE IRLANDA DEL NORTE