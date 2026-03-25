Irlanda del Norte, el seleccionador O'Neill: «Un 0-0 aumentará la presión; nosotros tenemos todo que ganar. Italia no cuenta con Totti ni con Del Piero; no hay ningún jugador que nos dé miedo»

Aumenta la expectación ante el enfrentamiento entre Italia e Irlanda del Norte, válido como semifinal de la repesca para clasificarse para el próximo Mundial.

En rueda de prensa, el seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill, presentó así el partido: «Tenemos mucho que ganar en este partido, de eso no hay duda. Estos jugadores ya han disputado partidos importantes, en Colonia contra Alemania y luego en Eslovaquia. El de mañana por la noche será una prueba de fuego muy importante para nosotros, pero estamos preparados. Tenemos que jugar el partido y no pensar demasiado en lo que está en juego. Hay mucha expectación en torno a Italia, ya que es una gran nación, pero no debemos dejarnos intimidar. Contamos con muchos futbolistas jóvenes en pleno crecimiento; el partido de mañana será solo un paso más en ese proceso».