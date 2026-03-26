A continuación, la rueda de prensa de Michael O'Neill, seleccionador de Irlanda del Norte: «No podía pedir más, nuestro plan de juego en la primera parte fue excelente. También tuvimos una ocasión en la primera parte a raíz de un córner y hubo incluso una posible mano que me gustaría revisar... En la segunda parte nos hicimos daño a nosotros mismos; no fue un buen remate de cabeza en el gol de Tonali y encajamos el gol. La media de edad de este equipo es de 22 años, mientras que Italia es un equipo con mucha experiencia. Hay carácter y energía en este equipo, pero también hay muchos jugadores con gran técnica que crecerán. Todos los jóvenes han estado excelentes, pero, en general, estoy orgulloso del rendimiento».
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Irlanda del Norte, el seleccionador O'Neill: «En la primera parte hubo una mano que me gustaría volver a ver...»
¿QUÉ LES DIJO A LOS JUGADORES?
«Antes del partido estábamos en una buena posición y queríamos pasar de ronda. Sin embargo, creo que esta noche hemos dado un paso adelante; es muy difícil venir aquí, sobre todo con todas las bajas que hemos tenido. El hecho de tener que jugar dos partidos fuera de casa en una eliminatoria es un factor importante; habría sido mejor afrontarlos con todos los jugadores disponibles».
EL FUTURO
«Es difícil cuando se pierde; el equipo está muy decepcionado. Claro que hay muchos aspectos positivos, pero no contamos con una plantilla amplia y, cuando faltan ciertos jugadores, se hace duro. Cuando analicemos el partido y toda la trayectoria general, encontraremos muchos aspectos positivos. Ya se había trabajado mucho antes de llegar al Blackburn; seguiré siendo el entrenador para el partido del martes por la noche y en los próximos siete partidos del Blackburn. Tengo contrato con la Federación hasta 2028 y, tras los últimos partidos como entrenador, volveré a ser seleccionador».
EL RECORRIDO
«Queremos ser siempre optimistas, pero, sinceramente, para nosotros es muy difícil clasificarnos para un Mundial. Tendríamos que hacerlo a costa de una gran selección. Para nosotros ha sido muy positivo llegar a este partido, y lo aprovecharemos de cara a la clasificación para la Eurocopa. Esta plantilla será cada vez más completa y fuerte».