Irlanda del Norte, el seleccionador O'Neill: «En la primera parte hubo una mano que me gustaría volver a ver...»

A continuación, la rueda de prensa de Michael O'Neill, seleccionador de Irlanda del Norte: «No podía pedir más, nuestro plan de juego en la primera parte fue excelente. También tuvimos una ocasión en la primera parte a raíz de un córner y hubo incluso una posible mano que me gustaría revisar... En la segunda parte nos hicimos daño a nosotros mismos; no fue un buen remate de cabeza en el gol de Tonali y encajamos el gol. La media de edad de este equipo es de 22 años, mientras que Italia es un equipo con mucha experiencia. Hay carácter y energía en este equipo, pero también hay muchos jugadores con gran técnica que crecerán. Todos los jóvenes han estado excelentes, pero, en general, estoy orgulloso del rendimiento».