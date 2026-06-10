Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
MEXICO-FBL-WC-2026-BASE CAMP-IRNAFP

Traducido por

Irán, Taremi denuncia: «¿Qué acogida? En Estados Unidos solo hay tensión. Aunque quizá sea solo una impresión mía...»

Irán
M. Taremi
World Cup

Aumenta la tensión ante los tres partidos que el Equipo Melli disputará en Estados Unidos

Mehdi Taremi, delantero iraní que jugará el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, afirma que las medidas de Washington, como negar visados y prohibir la entrada a un árbitro somalí, dañan la imagen del país y generan «mucha tensión». Debido al conflicto entre ambos países, la selección de Ghalenoei jugará sus tres partidos de grupo en EE. UU., pero entrenará en México.

Aunque todo el plantel viajó a México, 14 integrantes del cuerpo técnico no obtuvieron el visado para entrar a Estados Unidos. Taremi compartió sus impresiones con ESPN.

  • LAS PALABRAS DE TAREMI

    «He jugado tres Mundiales y siempre se dice que, al bajar del avión, se siente un ambiente único de cordialidad y cosmopolitismo. Por desgracia, ahora no lo percibo. Hay mucha tensión en este Mundial; se nota en el ambiente y, lamentablemente, se debe a medidas como [la denegación de visados]. Quizás sea solo mi impresión».

    «El equipo no son solo jugadores y entrenador, también el cuerpo técnico y la directiva; todos somos uno. Confiamos en que se resuelva pronto, porque el deporte no debe tener discriminación».

    «Algunas personas fuera de Irán pueden oponerse al Gobierno, pero todos somos iraníes, estamos unidos y buscamos la paz. Esperamos que vengan a apoyarnos y nosotros debemos hacerles felices y llevarles alegría».


    • Anuncios

  • JAHANBAKHSH, PREOCUPADO

    «Ha sido muy duro para todos», reconoció el extremo Alireza Jahanbakhsh a ESPN. «Debemos mantener el contacto con nuestras familias y, claro, eso afecta al grupo».

    «Como Team Melli, hacemos todo lo posible para que nuestros compañeros estén contentos, sobre todo en esta situación».

World Cup
Irán crest
Irán
IRÁ
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL