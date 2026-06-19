Irán presenta una queja ante la FIFA, ya que las restricciones de viaje de EE. UU. obligan a los jugadores a llegar y salir del país los días de partido

En un comunicado, la FFIRI afirmó que las medidas no respetan la igualdad de condiciones para todos los equipos y podrían afectar su preparación.

Anunció además que expresará su descontento y presentará una queja formal ante la FIFA. La selección iraní debía llegar dos días antes a cada sede y regresar al día siguiente para mantener su preparación física y técnica.

Además, reveló que ya se habían rechazado en dos ocasiones las solicitudes de llegar 48 horas antes de los partidos, incluso antes del encuentro contra Bélgica en Los Ángeles, a pesar de que ese tiempo adicional ayudaría a los jugadores a adaptarse, entrenar y preparar el encuentro.