AFP
Traducido por
Irán «no puede participar» en la Copa del Mundo debido al conflicto con EE. UU. e Israel, afirma el ministro de Deportes
La postura firme de Teherán
El conflicto actual estalló el 28 de febrero, tras una serie de intensos ataques aéreos por parte de Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares y nucleares en todo Irán. El conflicto ha provocado una crisis geopolítica que ahora ha afectado directamente al mundo del deporte. A solo tres meses del emblemático torneo de la FIFA, la posibilidad de que una de las naciones futbolísticas más destacadas de Asia se retire ha conmocionado al mundo del fútbol y ha dejado a los organizadores en una carrera contra el tiempo.
El ministro se mostró firme al afirmar: «Teniendo en cuenta que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder [el ayatolá Jamenei], bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no se dan las condiciones para participar. Dadas las acciones maliciosas que han llevado a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y han matado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, no podemos tener presencia alguna».
- Getty Images Sport
Infantino busca una solución diplomática
La noticia llega tras la reunión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes. Infantino se mostró inicialmente optimista y compartió lo siguiente en sus redes sociales: «Esta tarde me he reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y el creciente entusiasmo que genera el hecho de que solo queden 93 días para el inicio del torneo».
Infantino se refirió específicamente a la situación de Irán y señaló: «El presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente, ahora más que nunca».
Sin embargo, Trump se mostró indiferente anteriormente, afirmando: «Realmente no me importa», cuando se le preguntó sobre la posible retirada de Irán.
La Federación cuestiona la seguridad en suelo estadounidense.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ya había puesto en duda la participación de la selección masculina en la Copa del Mundo de 2026, cuestionando en la televisión estatal: «Si esto es lo que parece la Copa del Mundo, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?». Sus comentarios se producen cuando Irán tiene previsto disputar sus partidos de la ronda preliminar en Estados Unidos, con encuentros programados en Los Ángeles y Seattle.
Taj relacionó sus preocupaciones por la seguridad con la reciente participación de la selección femenina en Australia, donde varias jugadoras, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, solicitaron asilo. Aunque los informes sugieren que buscaron refugio tras ser tildadas de «traidoras» por negarse a cantar el himno nacional, Taj afirmó que fueron «secuestradas» y retenidas como «rehenes». Culpó a Trump de incitar a estas deserciones al ofrecer asilo y se preguntó: «¿Cómo se puede ser optimista sobre una Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos?».
- Getty Images News
La FIFA se mantiene firme en su calendario
A pesar de la retórica de Teherán, la FIFA parece decidida a seguir adelante. El director de operaciones, Heimo Schirgi, insistió en que el evento es «demasiado importante como para posponerse» y espera que participen las 48 naciones. La posible retirada de Irán del Grupo G, junto con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, obligaría a una reestructuración frenética a pocas semanas del inicio del torneo, el 11 de junio.
Anuncios