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Ira saudí: la conmoción del Al Ahli ante el Sundowns reabre el expediente de Marruecos y Senegal

Sundowns FC vs Al Ahli
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Declaración incendiaria

La leyenda Sami Al Jaber, exestrella de la selección de Arabia Saudí, volvió a abrir el famoso expediente de Senegal y Marruecos en la última final de la Copa Africana de Naciones, tras la caída del Al Ahli ante el Sundowns en la Copa Intercontinental, la noche de este sábado.

El Al Ahli perdió ante el Sundowns por (1-2), en un partido disputado en Sudáfrica ante la mirada de altos cargos, encabezados por Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol.

Lee también: Vídeo: el Sundowns fulmina al Al Ahli saudí y se corona campeón de medio mundo

  • El Al Jaber estalla con declaraciones incendiarias

    Al Jaber declaró en el programa «Nadina» tras el partido: «Existen numerosas dudas sobre algunas decisiones, entre ellas la jugada del fuera de juego de Ivan Toney cuando se quedaba solo ante la portería del Sundowns».

    Y añadió: «Uno de los defectos de la tecnología del videoarbitraje es permitirle trazar las líneas de fuera de juego como quiera y controlar ese mecanismo; hay 100 millones de dudas sobre esta decisión en presencia de Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol y propietario del club en esencia».

    Y concluyó: «En la era de Motsepe no sabemos hasta ahora quién es el campeón de África en la última edición, ¿Senegal o Marruecos?, grandes signos de interrogación».


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  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    El expediente de Marruecos y Senegal

    La final de la Copa Africana de Naciones 2025 fue escenario de un emocionante enfrentamiento entre Marruecos y Senegal en la capital, Rabat. El encuentro terminó en un principio con la victoria de los Leones de la Teranga por 1-0 tras la prórroga, después de que Pape Gueye marcara el gol decisivo en el minuto 93. La selección marroquí había desperdiciado la oportunidad de adelantarse en el tiempo reglamentario, después de que Édouard Mendy detuviera un penalti ejecutado por Ibrahim Díaz.

    El partido vivió una gran polémica después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego en protesta por la concesión del penalti a favor de Marruecos, antes de regresar para completar el encuentro tras una interrupción que se prolongó varios minutos.

    Tras la reanudación del juego, Díaz falló el penalti, y después Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal al comienzo de la prórroga.

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    Pero la historia de la final no terminó con el pitido final, ya que la Confederación Africana de Fútbol decidió posteriormente anular el resultado del partido y considerar a Senegal como retirado, declarando a Marruecos ganador del título por 3-0.

    De este modo, la selección marroquí conquistó la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, y la primera desde 1976, mientras que Senegal fue despojado del título que había celebrado tras el partido.

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