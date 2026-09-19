La final de la Copa Africana de Naciones 2025 fue escenario de un emocionante enfrentamiento entre Marruecos y Senegal en la capital, Rabat. El encuentro terminó en un principio con la victoria de los Leones de la Teranga por 1-0 tras la prórroga, después de que Pape Gueye marcara el gol decisivo en el minuto 93. La selección marroquí había desperdiciado la oportunidad de adelantarse en el tiempo reglamentario, después de que Édouard Mendy detuviera un penalti ejecutado por Ibrahim Díaz.

El partido vivió una gran polémica después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego en protesta por la concesión del penalti a favor de Marruecos, antes de regresar para completar el encuentro tras una interrupción que se prolongó varios minutos.

Tras la reanudación del juego, Díaz falló el penalti, y después Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal al comienzo de la prórroga.

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Pero la historia de la final no terminó con el pitido final, ya que la Confederación Africana de Fútbol decidió posteriormente anular el resultado del partido y considerar a Senegal como retirado, declarando a Marruecos ganador del título por 3-0.

De este modo, la selección marroquí conquistó la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, y la primera desde 1976, mientras que Senegal fue despojado del título que había celebrado tras el partido.