Cuando Mbappe era una promesa adolescente que empezaba a hacerse un nombre en el Mónaco, hubo conversaciones con el Liverpool y Klopp. Sobre aquellas conversaciones, ha contado a The Athletic: «Sí, estuve cerca del Liverpool. Mi madre era una gran admiradora de Jurgen Klopp y el Liverpool era su destino favorito. Quería que fuera allí».

«No le hice caso porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería salir de mi país antes de ser alguien. Pero sí, mi madre siempre me decía: “Liverpool: vas a estar allí, jugando en Anfield. Va a ser una locura para ti”. Y yo le decía: “¡Vale!”».

«Fue allí [para] la primera fase de las negociaciones. Visitó la ciudad, fue al estadio y conoció a la gente. Me dijo: “Es un club maravilloso, todo el mundo es muy amable, es un club familiar, un gran club”. Fue a Anfield y se enamoró del estadio. Vio algunos partidos sola para sentir el ambiente, porque quería imaginarme en ese estadio».

«Hablábamos todo el tiempo. “¿Qué opinas, mamá?”. Ella me decía: “Para mí, tienes que ir al Liverpool”. Yo le decía: “¡Vale, vale, vale!”, porque Jurgen Klopp era un entrenador increíble. Lo conocí y tuve una relación maravillosa con él. Le tenía un gran respeto».

Mbappe también recordó una reunión en pleno vuelo con quien entonces era entrenador del Liverpool: «Recuerdo que estábamos en el avión y dábamos vueltas y vueltas en el aire mientras él me explicaba su proyecto».

«Le dije: “No necesitas convencerme. Eres Jurgen Klopp, es el Liverpool, un gran club, así que, por supuesto, si estoy aquí es porque tengo cierto interés. Pero tengo otras opciones, otros proyectos, que también son buenos”. Le dije: “Tome la decisión que tome, será una buena decisión porque estamos hablando de algunos de los clubes más grandes del mundo”».

«Es una historia divertida. Pero al final decidí ir al PSG porque, para mí, que nací y crecí en París, no había nada mejor que demostrar que podía ser una estrella en mi ciudad natal».