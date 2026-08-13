Inzaghi lo anuncia: cambiaré mi filosofía, y esta es la situación de Malcom y Núñez

Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, abrió una serie de asuntos importantes antes del comienzo de la nueva temporada, en medio del estado de expectación que domina a la afición del "Líder" en torno a la forma del equipo durante la próxima etapa y a la situación de varias estrellas respecto a su continuidad en el club.

Las miradas se dirigen especialmente hacia el futuro del trío formado por Malcom, Darwin Núñez y João Cancelo, ante los continuos rumores sobre los movimientos del Al-Hilal durante el mercado de fichajes, coincidiendo con el deseo del cuerpo técnico de preparar al equipo de la mejor manera posible para competir en todos los títulos.

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El Al-Hilal iniciará su andadura enfrentándose al Al-Faisaly, mañana viernes, en la primera jornada de la Liga Profesional Roshn.