¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
GOAL

Traducido por

Inzaghi lo anuncia: cambiaré mi filosofía, y esta es la situación de Malcom y Núñez

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

¿Qué dijo el entrenador italiano?

Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, abrió una serie de asuntos importantes antes del comienzo de la nueva temporada, en medio del estado de expectación que domina a la afición del "Líder" en torno a la forma del equipo durante la próxima etapa y a la situación de varias estrellas respecto a su continuidad en el club.

Las miradas se dirigen especialmente hacia el futuro del trío formado por Malcom, Darwin Núñez y João Cancelo, ante los continuos rumores sobre los movimientos del Al-Hilal durante el mercado de fichajes, coincidiendo con el deseo del cuerpo técnico de preparar al equipo de la mejor manera posible para competir en todos los títulos.

Lee también: entre la puesta a punto de Cristiano Ronaldo y el enigma de Al-Aqidi, Postecoglou desata las sorpresas antes del duelo ante el Al-Fateh

El Al-Hilal iniciará su andadura enfrentándose al Al-Faisaly, mañana viernes, en la primera jornada de la Liga Profesional Roshn.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Inzaghi abre la puerta a nuevos cambios

    Inzaghi aseguró que el capítulo de los fichajes aún no está cerrado, señalando que la directiva del Al-Hilal sigue trabajando en varios asuntos, sin revelar los nombres de los jugadores que podrían llegar o abandonar el equipo durante el próximo periodo.

    Entradas para los partidos de la Liga Roshn Saudí¡Compra ya tu entrada!

    El técnico del Al-Hilal declaró: "El mercado sigue abierto, todavía hay oportunidades disponibles, y estos asuntos se están tratando entre nosotros y la directiva; pueden dirigir esta pregunta a la dirección deportiva", dejando así la puerta abierta a todas las posibilidades relacionadas con la plantilla del equipo.

    Sobre los jugadores que se incorporaron tarde a la concentración debido a su participación con las selecciones de sus países en el Mundial, Inzaghi aclaró que esto no supone un problema para él, diciendo: "En cuanto a la llegada tardía de algunos jugadores a la concentración, es algo normal al haber participado en el Mundial, y esto no nos afectará".

    • Anuncios

  • Filosofía ofensiva y competición abierta

    Inzaghi reveló un cambio evidente en la forma de juego del Al-Hilal durante la nueva temporada, subrayando que el equipo se orientará hacia un estilo más ofensivo, algo que podría reflejarse en la fisonomía del conjunto y en el reparto de roles entre sus estrellas, especialmente al contar con un amplio grupo de jugadores con capacidades ofensivas.

    El técnico italiano afirmó: "Nuestra orientación en la nueva temporada será jugar con un estilo ofensivo", en un mensaje que parece claro sobre la imagen con la que quiere que se presente el Al-Hilal, después de comenzar a trabajar en la preparación del equipo conforme a su nueva filosofía.

    En el apartado defensivo, Inzaghi confirmó la disponibilidad física del senegalés Kalidou Koulibaly, explicando: "Koulibaly estuvo con nosotros, y con las sesiones de entrenamiento se encuentra en plena disposición física". Asimismo, señaló que el equipo se limitará en la etapa actual a las sesiones de entrenamiento vespertinas, con la posibilidad de modificar el programa más adelante.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rotación está presente: una postura ambigua

    Inzaghi también habló sobre Ali Al Bulaihi, confirmando que el defensa se entrena con normalidad en la actualidad, aunque insinuó la posibilidad de llevar a cabo una rotación entre los jugadores, especialmente con la presencia de elementos jóvenes a los que desea dar la oportunidad durante la próxima etapa.

    Y dijo: "Al Bulaihi se entrena actualmente, pero dado que hay otros jugadores jóvenes, deseo llevar a cabo una rotación", lo que refleja el deseo del técnico de no depender de un grupo fijo durante toda la temporada, y de trabajar para dar a todos los elementos la oportunidad de participar.

    Y sobre el enfrentamiento ante el Al Faisaly, Inzaghi recalcó la importancia del inicio, subrayando su respeto por el rival y su deseo de lograr la victoria, y dijo: "Este es el comienzo de la temporada, y el Al Faisaly es un gran equipo, e intentaremos en la medida de lo posible estar presentes y que la victoria sea nuestra aliada".

    De esta manera, Inzaghi dejó muchos frentes abiertos antes del arranque de la temporada, especialmente en lo relativo a la lista definitiva y a los movimientos del mercado de fichajes, mientras que parece que Malcom, Núñez y Cancelo serán de los nombres más destacados hacia los que se dirigirán las miradas, a la espera de lo que arrojen las decisiones de la dirección deportiva y del cuerpo técnico durante el próximo periodo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS