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TikTok World CupGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Involucrar a aún más gente en la conversación»: La Copa del Mundo de TikTok muestra cómo los creadores están cambiando la forma en que Norteamérica ve el fútbol

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Analysis
World Cup

El programa «Creator Correspondent» de la FIFA ha dado a 30 creadores de TikTok un acceso único al Mundial, mostrando cómo las redes sociales transforman la cobertura del fútbol en Norteamérica.

A Rachel DeMita le advirtieron que quizá se estaba colocando demasiado cerca de la portería. Una hora antes del partido de la fase de grupos del Mundial de Portugal contra la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo estaba lanzando tiros libres hacia la portería, obligando al portero a realizar una parada tras otra. DeMita se encontraba justo detrás del poste derecho, con el móvil en la mano, grabando cada disparo, hasta que uno de los porteros le pidió que se apartara. Un fallo podría haber hecho que el balón fuera directamente hacia ella.

Esa cercanía define su rol. DeMita, conocida en TikTok como @rademita, es una de las 30 creadoras elegidas como «Creator Correspondents» del Mundial 2026. Su acceso muestra un torneo diferente: fragmentado, interactivo y pensado para la segunda pantalla, donde ellas a veces están más cerca de los jugadores y el campo que los medios tradicionales. Esta es, en muchos sentidos, la Copa del Mundo de las redes sociales. DeMita y otros 29 creadores lo demuestran.

«Lo emocionante es que el fútbol no solo se ve en TikTok, sino que se participa en él», afirmó Rollo Goldstaub, director global de deportes de TikTok, por correo electrónico. «Los aficionados celebran los goles, debaten las alineaciones, comparten reacciones, enseñan técnicas, reviven momentos emblemáticos y crean sus propias tradiciones en torno al torneo. Eso genera un círculo virtuoso en el que la pasión de la comunidad ayuda a que aún más gente se sume a la conversación».

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    «La situación está cambiando»

    Acceder a la Copa del Mundo no es fácil. Siempre ha habido tensión entre la prensa tradicional y los vídeos de 60 segundos o menos que prefieren los creadores de TikTok. Antes esa rivalidad se veía en las cabinas de prensa, junto al campo y en internet. Hoy las líneas se han difuminado.

    «La marea está cambiando, y lo vemos hasta en los grandes medios. Nos observan porque entendemos el deporte y lo que dicen los aficionados, y eso es clave», afirmó DeMita.

    Esto es clave en un Mundial en Norteamérica, donde el fútbol aún es minoritario en Canadá y Estados Unidos. La alianza con TikTok —sin pagos directos a creadores— fue una apuesta estratégica de la FIFA. ¿Quieres atraer nuevos aficionados? Ofréceles algo fácil de consumir.

    «El fútbol es increíblemente visual y emotivo. Un gol espectacular, una parada increíble o una celebración memorable pueden contar una historia completa en solo unos segundos, lo que lo hace naturalmente atractivo en un entorno de formato breve», afirmó Goldstaub.

    Sin embargo, los análisis más profundos también funcionan.

    «El crecimiento se debe a que la gente no solo ve highlights: también ve reacciones, análisis tácticos, behind the scenes, comentarios de creadores y perspectivas de aficionados de todo el mundo. Esos puntos de entrada hacen que el deporte resulte más accesible, sobre todo para los nuevos o esporádicos», añadió Goldstaub.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Te ayudaré a entender lo que pasó»

    Los árbitros tienen mala fama en Internet. Las redes sociales potencian la ira y la crítica, aunque pocos entienden lo que ven. Este Mundial no es la excepción: no hay más decisiones polémicas, solo más ruido.

    Por eso David Gerson —usuario de TikTok comorefsneedlovetoo— quiere cambiar las cosas. Es árbitro FIFA y su cuenta explica las decisiones.

    «Mi plataforma no busca convencer de que los árbitros siempre aciertan, sino crear un espacio positivo para quienes aman el fútbol. He sido árbitro, entrenador, jugador y espectador», explica.

    Ha comprobado que la explicación, no la ira, genera un ambiente más positivo. En los comentarios se recrimina a los trolls cuando personalizan los ataques.

    «Nunca insulto. Aunque no esté de acuerdo con la decisión del árbitro, no lo critico; solo explico su perspectiva y las razones que lo llevaron a actuar así», añade.

    Eso lo expone a ataques personales: al principio recibió mensajes odiosos pese a algunos alentadores.

    «Al poco de empezar, alguien me escribió para amenazarme en la acera, frente a mi familia; tuve que poner dos denuncias», admitió.

    Hoy, sin embargo, las cosas marchan bien: su canal suma casi 400 000 seguidores en TikTok, ha sido consultor de la Federación de Fútbol de EE. UU. en tres ocasiones y ha liderado campañas contra el acoso a árbitros.

    Este verano ha acudido a estadios vestido de árbitro para preguntar a los aficionados sobre el arbitraje y abordar en su canal las decisiones polémicas.

    «Hace un par de años, una entrada para el Mundial podría haber sido un éxito. Ahora, realmente estás cambiando la cultura del deporte y haciendo que este hermoso juego sea hermoso para todos», afirmó.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Intento humanizarlos»

    Cody Nguyen —conocido por sus más de 400 000 seguidores como matchday.fc— empezó hace tres años publicando contenido polémico para participar en las conversaciones sobre fútbol, aunque a veces usaba un tono negativo.

    Poco a poco, este aficionado del Chelsea comprendió que ese no era su estilo. Nguyen es optimista y adora las historias que transmiten buen rollo, así que decidió centrarse en ellas. Además, siempre le habían gustado las camisetas. El 23 de marzo publicó un vídeo sobre la equipación local de Curazao y la relación entre su diseño y los colores vivos de Willemstad, la capital.

    El vídeo tuvo muchas visualizaciones, y comprendió que profundizar en los temas, pero resumirlos en menos de 90 segundos, podía resultar interesante. Luego publicó la historia de Eloy Room, el portero de Curaçao que batió el récord de atajadas al realizar 15 en un partido contra Ecuador. Ese vídeo también tuvo buena acogida.

    «Los medios convencionales se centran en Messi, Ronaldo y otros jugadores con gran respaldo publicitario. A mí me gusta contar historias de los que están ahí; son héroes y profesionales», afirma Nguyen.

    Desde entonces, su cobertura del Mundial ha crecido como una bola de nieve: la portería a cero de Vozinha, el punto de Catar y un análisis de los lazos de la estrella estadounidense Alex Freeman con la NFL han sido grandes éxitos.

    También funcionan los vídeos detrás de cámaras. Cualquiera puede grabar desde el sofá, pero explicar cómo se entrevista a un deportista famoso resulta fresco.

    La ironía es que nunca había conocido a un futbolista.

    «Intento humanizarlos. Se ve realmente cómo son, y da la sensación de que estos chicos podrían ser mis amigos fuera del fútbol. Así es como intento verlos», afirmó Nguyen.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Siento la responsabilidad»

    Gerson y Nguyen llevan tiempo promoviendo el fútbol. Pero hay otros cuyo estilo de contenido se adapta a cualquier deporte. DeMita es un buen ejemplo. Antes se centraba en el baloncesto —lo jugó en la universidad y cubrió las finales de la NBA—, pero pasó al fútbol antes del Mundial. Conocía a las estrellas y había visto muchos partidos de la MLS. Sabía que su estilo de contenido podía adaptarse, así que solo hizo un pequeño ajuste.

    «Me encanta usar vídeos divertidos con mi voz en off en el campo. También me interesan mucho mis conjuntos. Hay mucha planificación detrás de eso porque es algo que me encanta: conseguir equipaciones diferentes e incluso camisetas para distintos eventos y cosas así. Así que realmente se trata de esa voz auténtica», explicó.

    Además, tuvo que adaptarse: consiguió entrevistar a los jugadores tras los partidos, algo nuevo para ella en el fútbol, aunque su experiencia en medios tradicionales le facilitó la tarea; solo necesitó investigar un poco.

    Se dio cuenta de que cualquier dato que obtuviera de los jugadores sacia el apetito de información de los aficionados.

    «Todos estos chicos son increíblemente famosos y juegan en diferentes clubes fuera del Mundial, por lo que sus aficionados buscan constantemente cualquier contenido que puedan conseguir», explicó.

    Esa mezcla de voz personal y acceso exclusivo le ha brindado un verano de éxito, pese a la percepción de que es nueva en el deporte.

    «Soy consciente de que se me ha concedido un acceso con el que personas que llevan 50 años trabajando en los medios de comunicación solo podrían soñar», afirmó. «Entiendo la importancia que eso tiene. Pero, al mismo tiempo, siento la responsabilidad de asegurarme de ofrecer contenido realmente entretenido para todos los que lo siguen».

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «TikTok es la segunda pantalla»

    Por supuesto, hay críticas. Muchos creen que el contenido breve no capta la esencia del fútbol. Reducir 90 minutos —más dos pausas de hidratación— a 90 segundos puede restarle valor a un partido que se entiende mejor en su totalidad.

    Goldstaub cree que ambos formatos pueden convivir.

    «Los aficionados acuden a TikTok porque quieren profundizar en su conexión con el deporte, no para sustituir el partido en directo», afirmó. «La retransmisión sigue siendo el eje central de la experiencia. Lo que aporta TikTok es todo lo que la rodea: la expectación antes del saque inicial, la conversación y el análisis durante el partido, las reacciones y la celebración posterior.

    «Para muchos aficionados, TikTok es la segunda pantalla que hace que ver el fútbol sea más atractivo. Crea experiencias compartidas con amigos, creadores y seguidores de todo el mundo, al tiempo que acerca este deporte a nuevas audiencias».

    La FIFA colabora permitiendo que los primeros 10 minutos de cada partido se vean gratis en TikTok antes de que los usuarios deban registrarse en otras plataformas. Ese flujo busca atraer nuevos espectadores y contrarrestar las críticas.

    El objetivo no es solo recopilar taconazos, paradas o jugadas destacadas —eso lo hace el canal oficial de la FIFA—, sino permitir que el intercambio de ideas cobre vida.

    «[Los aficionados] comparten reacciones, enseñan técnicas, reviven momentos emblemáticos y crean sus propias tradiciones en torno al torneo. Eso genera un círculo virtuoso en el que la pasión de la comunidad ayuda a que aún más gente se sume a la conversación», añadió Goldstaub.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Últimamente me estoy ganando más respeto»

    Al final, DeMita no recibió ningún tiro libre. Se alejó unos pasos y, en su lugar, consiguió 300 000 visualizaciones (y subiendo) con un vídeo de Ronaldo lanzando tiros al portero.

    Ella, Nguyen, Gerson y otros 27 creadores han visto crecer sus canales este verano. La FIFA no les paga por vídeo; no es una forma de ganar mucho dinero.

    En cambio, se les confía una nueva responsabilidad que, de algún modo, era inevitable. Un Mundial “socialmedializado” siempre tendría detractores, y quizá los tradicionalistas aún no estén convencidos. Pero el potencial de la plataforma, cuando se aprovecha, es evidente. Quizá esta sea simplemente la nueva frontera de los contenidos futbolísticos.

    Quizá eso no sea malo.

    «Soy una pionera en este ámbito. Llevo más o menos diez años dominando Internet», afirmó DeMita. «Y tengo la sensación de que últimamente me estoy ganando más respeto».