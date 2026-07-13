«Involucrar a aún más gente en la conversación»: La Copa del Mundo de TikTok muestra cómo los creadores están cambiando la forma en que Norteamérica ve el fútbol

A Rachel DeMita le advirtieron que quizá se estaba colocando demasiado cerca de la portería. Una hora antes del partido de la fase de grupos del Mundial de Portugal contra la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo estaba lanzando tiros libres hacia la portería, obligando al portero a realizar una parada tras otra. DeMita se encontraba justo detrás del poste derecho, con el móvil en la mano, grabando cada disparo, hasta que uno de los porteros le pidió que se apartara. Un fallo podría haber hecho que el balón fuera directamente hacia ella.

Esa cercanía define su rol. DeMita, conocida en TikTok como @rademita, es una de las 30 creadoras elegidas como «Creator Correspondents» del Mundial 2026. Su acceso muestra un torneo diferente: fragmentado, interactivo y pensado para la segunda pantalla, donde ellas a veces están más cerca de los jugadores y el campo que los medios tradicionales. Esta es, en muchos sentidos, la Copa del Mundo de las redes sociales. DeMita y otros 29 creadores lo demuestran.

«Lo emocionante es que el fútbol no solo se ve en TikTok, sino que se participa en él», afirmó Rollo Goldstaub, director global de deportes de TikTok, por correo electrónico. «Los aficionados celebran los goles, debaten las alineaciones, comparten reacciones, enseñan técnicas, reviven momentos emblemáticos y crean sus propias tradiciones en torno al torneo. Eso genera un círculo virtuoso en el que la pasión de la comunidad ayuda a que aún más gente se sume a la conversación».