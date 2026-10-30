¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
Traducido por

Investigación por narcotráfico en Bélgica: la Fiscalía pide dos años de cárcel para Nainggolan

Serie A
R. Nainggolan
Roma
Inter Milán
Streaming Total
Disney+ logo

Disney+

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión en vivo y a la carta de todos los 380 partidos de la temporada de la Serie A.

✅ Tu suscripción te permite ver no solo la liga italiana, sino también la UEFA Europa League, la NFL, la NBA y la Fórmula 1.

✅ Además del ecosistema completo de ESPN, incluye absolutamente todo el catálogo de películas y series de Disney, Star, Pixar y Marvel.

Precio inicial$339 al mes
Próximos partidos
UDI

UDI

Serie A

31 oct 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT

Radja Nainggolan se enfrenta a una condena de dos años de prisión. La Fiscalía de Bruselas ha solicitado una pena severa para el exinternacional belga en el marco del juicio por un presunto tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hasta Europa.

El exjugador de la Roma y del Inter, que hoy tiene 38 años y sigue en activo en el Patro Eisden, de la segunda división belga, había sido detenido el pasado enero en el marco de la investigación y había pasado una noche en prisión. Según los investigadores, habría contribuido al blanqueo de 105.500 euros vinculados a una organización criminal, dinero que habría recibido del hermano de un conocido delincuente belga, es decir, Nasr-Eddine Sekkaki, hermano de Ashraf Sekkaki. Para el jugador también se ha solicitado una multa de 105.000 euros.

  • Preguntado por el origen del dinero, Nainggolan sostuvo primero que se trataba de un préstamo concedido a un amigo; después, explicó que había recibido ese dinero porque sus cuentas habían sido bloqueadas tras un divorcio.

    Según la reconstrucción de la Fiscalía, el dinero habría sido devuelto posteriormente a plazos a la cuenta de la madre de Sekkaki. En las transferencias, Nainggolan habría indicado como concepto unas obras de construcción ficticias, con el objetivo de ocultar el origen de las cantidades. Nainggolan no está acusado de haber participado directamente en el narcotráfico ni de formar parte de la organización criminal: únicamente habría contribuido a blanquear estos 105.500 euros. El tribunal de Bruselas se pronunciará sobre su situación en las próximas semanas.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
UDI

UDI

Serie A

31 oct 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT