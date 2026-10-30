Investigación por narcotráfico en Bélgica: la Fiscalía pide dos años de cárcel para Nainggolan

Radja Nainggolan se enfrenta a una condena de dos años de prisión. La Fiscalía de Bruselas ha solicitado una pena severa para el exinternacional belga en el marco del juicio por un presunto tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hasta Europa.

El exjugador de la Roma y del Inter, que hoy tiene 38 años y sigue en activo en el Patro Eisden, de la segunda división belga, había sido detenido el pasado enero en el marco de la investigación y había pasado una noche en prisión. Según los investigadores, habría contribuido al blanqueo de 105.500 euros vinculados a una organización criminal, dinero que habría recibido del hermano de un conocido delincuente belga, es decir, Nasr-Eddine Sekkaki, hermano de Ashraf Sekkaki. Para el jugador también se ha solicitado una multa de 105.000 euros.