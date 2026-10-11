Sira Martínez, hija del entrenador del Paris Saint-Germain Luis Enrique, se vio implicada en un accidente mortal cerca de la localidad de Oliva, al sur de Valencia, en el que falleció un motorista de 20 años.

Según informó el diario Bild de Alemania, citando a medios españoles, el accidente se produjo el jueves por la tarde en la carretera nacional N-332, cerca de Oliva, a unas horas al sur de Valencia, cuando el coche colisionó con una motocicleta, choque que provocó la caída del motorista de su vehículo.

Los equipos de rescate se trasladaron al lugar de los hechos, pero no pudieron salvar la vida del joven, mientras que Martínez y una mujer británica que viajaban en el coche salieron sin lesiones, según lo informado.