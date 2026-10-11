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Investigación por la muerte de un motorista: ¿cuál es la relación con la hija de Enrique?

Luis Enrique
F. Torres
Paris Saint-Germain
España
Francia

¡Revelado el resultado de las pruebas de alcohol y drogas!

Sira Martínez, hija del entrenador del Paris Saint-Germain Luis Enrique, se vio implicada en un accidente mortal cerca de la localidad de Oliva, al sur de Valencia, en el que falleció un motorista de 20 años.

Según informó el diario Bild de Alemania, citando a medios españoles, el accidente se produjo el jueves por la tarde en la carretera nacional N-332, cerca de Oliva, a unas horas al sur de Valencia, cuando el coche colisionó con una motocicleta, choque que provocó la caída del motorista de su vehículo.

Los equipos de rescate se trasladaron al lugar de los hechos, pero no pudieron salvar la vida del joven, mientras que Martínez y una mujer británica que viajaban en el coche salieron sin lesiones, según lo informado.

  • Investigación policial: ¿cargo de homicidio imprudente?

    La Guardia Civil española abrió una investigación para determinar las circunstancias y, según los medios locales, era la mujer británica quien conducía el coche, una "amazona olímpica" de 41 años.

    Los informes locales señalaron que las pruebas de alcohol y drogas realizadas en el lugar del accidente dieron resultado negativo.

    Los investigadores sospechan que una posible maniobra de conducción ilegal pudo haber provocado la colisión, mientras que las diligencias contra la conductora británica se desarrollan por un delito de homicidio imprudente. Los detalles del accidente, incluida la velocidad de la motocicleta, aún no están claros.

    Un portavoz de la Guardia Civil señaló que, por ahora, no dispone de información que pueda compartir con la prensa.

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  • ¿Quién es Sira Martínez?

    Sira Martínez, de 26 años, es modelo y jinete profesional de salto de obstáculos, y cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram.

    También se dio a conocer en el ámbito deportivo por su anterior relación con el exjugador del Barcelona Ferran Torres, que comenzó cuando él militaba en el Manchester City y continuó tras su traspaso al Barcelona, antes de separarse en mayo de 2023 después de más de un año y medio. 

    Según Bild, "Sira es la segunda en el orden de los hijos de Enrique, después de su hermano Pacho (28 años), mientras que su hija menor, Xana, falleció en agosto de 2019 a los 9 años tras luchar contra un tipo poco común de cáncer de huesos".

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