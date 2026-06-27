Getty Images Sport
Traducido por
«Inútil»: Marcelo Bielsa critica duramente su labor como seleccionador de Uruguay tras la derrota ante España que eliminó al equipo del Mundial
Bielsa asume la responsabilidad tras la temprana eliminación de Uruguay
Uruguay quedó eliminado del Mundial tras perder 1-0 con España; sumó solo dos puntos en tres partidos.
El técnico argentino asumió la responsabilidad y minimizó sus logros en tres años al frente del equipo, asegurando que el cuarto puesto en la eliminatoria y el tercero en la Copa América ya no importaban tras la eliminación.
- AFP
Bielsa emite un veredicto implacable sobre su propio mandato
Tras la derrota, Bielsa admitió que su trabajo al frente de la selección uruguaya carecía de sentido por la falta de éxito en el Mundial y asumió la responsabilidad de los malos resultados.
«No le dejaré nada al fútbol uruguayo», declaró Bielsa a beIN Sports. «Cualquier aportación de un entrenador que lleva tres años trabajando carece de sentido si no se obtienen resultados: el cuarto puesto en la fase de clasificación no valió nada, el tercer puesto en la Copa América no valió nada y, obviamente, no hace falta que comente ese rendimiento.
«Las preguntas no buscan respuestas, sino descargar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción de la eliminación. En este Mundial, jugamos para conseguir siete puntos y solo conseguimos dos, a pesar de contar con un grupo de jugadores de calidad. A pesar del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, no lo he conseguido».
La decisión del portero está bajo escrutinio.
Bielsa habló sobre la confianza que mantiene en el portero Fernando Muslera, pese a sus errores. El técnico explicó que su decisión se basó en el buen momento de forma y la experiencia del jugador.
«Cuando decidí alinear a Muslera, lo pensé mucho», admitió Bielsa. «Venia de un gran año, tiene personalidad fuerte y mucho carácter, por eso mantuve mi confianza en él».
Luego reveló que el portero pidió salir en el descanso del duelo contra España: «En el entretiempo, Muslera abandonó el campo por voluntad propia y entró Sergio Rochet. La decisión la tomó él».
- AFP
El futuro de Bielsa es incierto.
La eliminación de Uruguay del Mundial pone en duda el futuro de Bielsa. Las críticas crecientes durante el torneo hacen que ahora se pregunte si seguirá al frente del equipo tras cuestionar públicamente su propio mandato.