Intrahistoria de la Juventus: la frase de Spalletti que hizo cambiar a Douglas Luiz, como con Brozovic

Solo faltaba la nota de la redención en la novela juventina de Luciano Spalletti. El técnico toscano, por lo demás, siempre ha mostrado una habilidad especial para relanzar a centrocampistas considerados inacabados, transformándolos en protagonistas. El precedente más significativo es el de Marcelo Brozovic, a quien Spalletti le confió las llaves del Inter, cambiándole radicalmente la carrera.





En la Juventus, durante meses, se ha debatido quién entre Locatelli, Thuram y Miretti podía vivir una parábola similar. La respuesta, sin embargo, estaba en otra parte: en Douglas Luiz, uno de los descartes que regresó de sus cesiones y, hoy, una de las sorpresas más positivas del inicio de temporada de la Juventus.