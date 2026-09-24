Se entiende que Gabriel siente una fuerte afinidad personal por el Barcelona, después de haber sido grabado con frecuencia vistiendo la camiseta azulgrana en los últimos años. Sin embargo, según SPORT, la realidad financiera de las negociaciones amenaza con hacer descarrilar un movimiento a Catalunya, ya que la propuesta del Madrid es significativamente superior a la oferta del Barca.

El Real Madrid está desesperado por evitar dejar escapar a otro gran talento. Tras el impacto del fichaje de Rodri este verano, la jerarquía de Florentino Perez está decidida a no perder a otra promesa europea muy cotizada a manos de su rival más feroz.

A pesar de esta desventaja económica, el director deportivo azulgrana, Deco, ha intensificado las conversaciones. El jugador y su familia visitaron Barcelona la semana pasada, mientras que Deco mantuvo una reunión crucial con el agente de Gabriel, Ali Barat, el sábado.