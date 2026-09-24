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¡Interviene Florentino Pérez! El Real Madrid lanza una gran ofensiva financiera para adelantarse al Barcelona por el joven talento del Manchester United JJ Gabriel
Batalla por la joya del Manchester United
La carrera por asegurarse el fichaje de la joya del United Gabriel se está intensificando. El jugador, de 15 años, y su entorno han decidido firmemente no comprometer su futuro con Old Trafford, lo que ha desatado una enorme batalla por su fichaje en toda Europa.
Aunque Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain han mostrado un serio interés, se les ha informado de que la prioridad deportiva del adolescente es un traspaso a España. En consecuencia, la puja se ha reducido a un cara a cara entre los rivales del Clásico, Barça y Madrid.
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El Madrid supera la oferta del gigante catalán
Se entiende que Gabriel siente una fuerte afinidad personal por el Barcelona, después de haber sido grabado con frecuencia vistiendo la camiseta azulgrana en los últimos años. Sin embargo, según SPORT, la realidad financiera de las negociaciones amenaza con hacer descarrilar un movimiento a Catalunya, ya que la propuesta del Madrid es significativamente superior a la oferta del Barca.
El Real Madrid está desesperado por evitar dejar escapar a otro gran talento. Tras el impacto del fichaje de Rodri este verano, la jerarquía de Florentino Perez está decidida a no perder a otra promesa europea muy cotizada a manos de su rival más feroz.
A pesar de esta desventaja económica, el director deportivo azulgrana, Deco, ha intensificado las conversaciones. El jugador y su familia visitaron Barcelona la semana pasada, mientras que Deco mantuvo una reunión crucial con el agente de Gabriel, Ali Barat, el sábado.
Un ascenso meteórico al estrellato
La contraoferta del Barcelona frente al paquete financiero superior del Madrid se centra por completo en el proyecto deportivo. El club catalán le garantiza a Gabriel una rápida progresión hacia la dinámica del primer equipo, algo que podría resultar decisivo para un jugador que cumple 16 años el 6 de octubre.
Además, el Barça cree que su sistema táctico encaja a la perfección con el adolescente. Gabriel presume de una técnica exquisita y domina la posesión en las inmediaciones del área rival, cualidades que encajan perfectamente con el estilo de juego tradicional del club.
La relación entre el club y el representante del jugador también podría inclinar la balanza. Según se informa, Barat está a punto de convertirse en el nuevo asesor del capitán del Barcelona, Raphinha, un nombramiento que ha reforzado aún más su relación de trabajo con Deco.
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Se espera una decisión final en breve
Tal y como están las cosas, Barat ha asegurado a las partes interesadas que simplemente está recopilando propuestas para trasladárselas a Gabriel y a su familia. El agente iraní ya fue fotografiado anteriormente en el palco del Santiago Bernabéu durante la presentación de Denzel Dumfries, lo que pone de relieve sus fuertes conexiones en la capital española.
Sin embargo, el deseo de Gabriel de vestir la camiseta del Barcelona y el claro afecto del club por el jugador podrían acabar pesando más que el poderío económico del Madrid. Con ofertas de primer nivel de ambas partes ya firmemente sobre la mesa, la situación avanza rápidamente.
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