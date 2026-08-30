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Richarlison Iliman Ndiaye Tottenham EvertonGetty Images
Muhammad Zaki

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¡Intercambio deslumbrante! El Tottenham alcanza un acuerdo por Iliman Ndiaye mientras Richarlison se prepara para un emotivo regreso al Everton

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I. Ndiaye
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Tottenham Hotspur y Everton habrían alcanzado acuerdos de principio para dos traspasos de gran envergadura, con Iliman Ndiaye rumbo al norte de Londres y Richarlison de regreso a Merseyside. Estos importantes movimientos llegan en un periodo tumultuoso para el Tottenham, que ha firmado un inicio de temporada en la Premier League sin victorias.

  • Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty

    Acuerdos por separado alcanzados para Ndiaye y Richarlison

    Tottenham y Everton están ultimando un importante reajuste en el mercado de fichajes. Según The Athletic, el Tottenham ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar a Ndiaye, mientras que Richarlison está a punto de viajar en la dirección opuesta y regresar a Merseyside.

    A pesar de la coincidencia temporal, el informe sugiere que los traspasos son operaciones completamente independientes. Estos acuerdos siguen sujetos a los reconocimientos médicos y a los términos personales. El movimiento del internacional senegalés al norte de Londres llega después de que rechazara varias ofertas de renovación del Everton la pasada temporada.

    La inminente llegada de Ndiaye amortigua el golpe de no haber conseguido fichar al delantero del Liverpool Cody Gakpo. El Tottenham había seguido al neerlandés de 27 años, pero ha optado por buscar un traspaso al Manchester City de Enzo Maresca en su lugar.


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    De Zerbi revela las exigencias de Richarlison para su fichaje en medio del caos en la plantilla

    El avance en el fichaje llega después de unos días caóticos para el Tottenham. De Zerbi reveló que Richarlison, junto a Kevin Danso y Pape Matar Sarr, pidieron formalmente salir del club antes de la fecha límite del martes.

    El técnico italiano dejó fuera al trío en la derrota por 2-0 en casa del sábado ante el Newcastle United. Al explicar las ausencias, De Zerbi admitió su frustración por el persistente deseo del delantero brasileño de marcharse.

    "Richarlison, no lo sé. Ha dicho demasiadas veces que quiere irse", declaró De Zerbi a los periodistas. "Danso vino a verme hace dos días y me dijo que quiere irse. Pape Sarr, lo mismo, pero sufrió una pequeña lesión, aunque ya está casi listo para entrenar".

    A pesar de la situación, que altera al equipo, el técnico de los Spurs insistió en que no queda ninguna animadversión. "Quiero a estos jugadores, y son grandes chicos. Tengo muy buena relación", añadió. "Pero si quieren irse, tienen que aportar la solución económica al club, y pueden irse y nosotros encontraremos a otros jugadores".


  • Richarlison marca de cabeza mientras la costosa reconstrucción del Tottenham se tambalea

    Richarlison deja el norte de Londres tras marcar 32 goles en 134 apariciones después de su llegada en 2022 por 60 millones de libras. Regresa a un Everton en el que anteriormente se consolidó como uno de los favoritos de la afición, tras firmar 53 goles en 152 partidos.

    Para el Tottenham, la reconstrucción estival de 350 millones de libras se está desmoronando rápidamente. Incorporaciones de alto perfil como el centrocampista de 100 millones de libras Sandro Tonali y los exdelanteros del City Omar Marmoush y Savinho no han logrado causar un impacto inmediato. El Spurs evitó por poco el descenso la pasada temporada y ahora parece igual de vulnerable.

    El equipo de De Zerbi es colista de la clasificación tras un inicio desastroso. La derrota del fin de semana ante el Newcastle de Matthias Jaissle, con goles en la segunda parte de Anthony Elanga y Yoane Wissa, llegó después de una dura derrota por 3-0 en Brentford. Es la primera vez desde la temporada 1974-75 que el Tottenham pierde sus dos primeros partidos de liga sin marcar.


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    Se avecina un frenético cierre de mercado para el Tottenham en apuros

    Tottenham y Everton afrontan una carrera contrarreloj para completar los reconocimientos médicos y cerrar la documentación de Ndiaye y Richarlison antes del cierre del mercado del martes. El Tottenham también debe moverse con urgencia para asegurarse recambios adecuados para Danso y Sarr si se concretan sus salidas a última hora.

    Sobre el césped, De Zerbi necesita desesperadamente una reacción inmediata de su equipo, que atraviesa dificultades. Integrar a Ndiaye rápidamente será vital mientras el Tottenham busca frenar su alarmante caída y marcar sus primeros goles de la nueva campaña de la Premier League.

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