Inter, Zielinski contra Inzaghi: «Solo apostaba por su núcleo duro, era imposible ser titular. Con Chivu, en cambio…»

«¿El Mundial? Veo los partidos a veces, sobre todo a las 18:00 o a las 21:00, pero no he visto ninguno completo, me duele. ¿Quién me ha impresionado? Noruega. ¿Los favoritos? Los franceses».





«¿Inzaghi? Le agradezco, pues fue quien más insistió en que fichara por el Inter. Lamento que no haya visto a Zielinski en su mejor momento. No diría que es un entrenador específico, pero apostaba por su núcleo duro. En los partidos clave, por más en forma que estuvieras, era imposible entrar en el once. Cuando las cosas me empezaron a salir bien, llegó la lesión. Aun así, lo considero un entrenador excelente».





«Chivu tuvo que esperarme, pero su paciencia se recompensó. Cada vez que salía al campo se lo agradecía. Me convertí en una figura clave del Inter: siempre apostó por mí y nunca le decepcioné».