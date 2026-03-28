Inter, Zanetti: «Queremos el Scudetto y seguir adelante durante mucho tiempo con Chivu». Después, no se pronuncia sobre Stankovic

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, ha hablado y abordado diversos temas relacionados con la actualidad, el futuro y el mercado de fichajes durante la entrevista que ha concedido a Sportitalia, al margen del evento «Operación Nostalgia» que se está celebrando en la capital italiana, Roma.

El directivo del club de Viale della Liberazione se ha expresado así en las siguientes declaraciones: «Hay una lucha con otros equipos que, como nosotros, quieren ganar el campeonato, pero nosotros creemos en ello. Hemos empezado un gran trabajo con Cristian Chivu esta temporada, ahora quedan ocho partidos decisivos y esperamos llegar hasta el final de la mejor manera posible».