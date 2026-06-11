Inter, Zanetti: «Nos hemos llevado un gran susto con Lautaro. Nico Paz, Brahim Díaz y Kubo son los talentos a seguir»

«¿La última lesión de Lautaro? Sí, nos asustamos todos. Él no suele lesionarse, así que la preocupación fue general. Volvió contra la Roma en un momento clave, fue titular y marcó rápido. Luego llegó el partido con el Como y muchos creían que perderíamos puntos en esos dos encuentros. Marcó ante la Roma, ganamos, pero no terminó bien el partido y eso le impidió jugar contra el Como; ahí nos asustamos más. Nos preguntamos: «¿Se ha vuelto a lesionar? ¿Es grave? ¿Es el mismo problema?». Si hubiera sido la misma lesión, habría sido una señal de alarma muy seria.





Está muy motivado tras una gran temporada con el Inter. En Catar sufrió un problema de tobillo que le afectó todo el Mundial, pero ganar la Copa América 2024 con sus goles clave le dio confianza. Llega en excelentes condiciones a este Mundial y puede ser clave para Argentina».