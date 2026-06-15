Inter y Real Madrid negocian por Camavinga: el francés se marcha

Según el Corriere della Sera, al margen del partido entre leyendas del Real Madrid y el Inter, Beppe Marotta y Florentino Pérez hablaron del centrocampista nacido en 2002, ausente de la lista de Deschamps para el Mundial. Para el nuevo técnico blanco, José Mourinho, Camavinga es prescindible; su traspaso permitiría al club recaudar fondos para fichar a Enzo Fernández, del Chelsea, su prioridad para el centro del campo. Con 6 goles y 11 asistencias en 223 partidos, el francés no cumplió las expectativas la pasada temporada y se quedó fuera del Mundial. Una salida de España podría relanzar su carrera. Por ahora no se han mencionado cifras, pero su salida no alcanzará los 1 000 millones de su cláusula.