Reforzar el centro del campo es prioridad para el Inter. Chivu ha pedido a Marotta un fichaje que aporte físico y profundidad, y que complemente a Barella, Sucic y Calhanoglu. A Manu Koné, valorado en 50 millones, se suma Eduardo Camavinga, que podría salir del Real Madrid pese a tener contrato hasta 2029.
Traducido por
Inter y Real Madrid negocian por Camavinga: el francés se marcha
CONTACTO PARA CAMAVINGA
Según el Corriere della Sera, al margen del partido entre leyendas del Real Madrid y el Inter, Beppe Marotta y Florentino Pérez hablaron del centrocampista nacido en 2002, ausente de la lista de Deschamps para el Mundial. Para el nuevo técnico blanco, José Mourinho, Camavinga es prescindible; su traspaso permitiría al club recaudar fondos para fichar a Enzo Fernández, del Chelsea, su prioridad para el centro del campo. Con 6 goles y 11 asistencias en 223 partidos, el francés no cumplió las expectativas la pasada temporada y se quedó fuera del Mundial. Una salida de España podría relanzar su carrera. Por ahora no se han mencionado cifras, pero su salida no alcanzará los 1 000 millones de su cláusula.
CAMAVINGA: ¿CUÁNTO CUESTA, CUÁNTO GANA?
Llegó al Bernabéu en agosto de 2021 por 31 millones de euros más bonificaciones y hoy su valor de mercado ronda los 40-45 millones. Cobra unos 12 millones brutos, cifra similar a la de Calhanoglu y Barella en el Inter y menor que los algo más de 16 millones de Lautaro. En Inglaterra le siguen Manchester United, Chelsea y Liverpool.