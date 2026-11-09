Así, Generali, además de querer vincularse firmemente a los dos clubes como socio comercial, también ha valorado los plazos de certificación del nombre del estadio para evitar «nombres intermedios» o «confusión futura». De hecho, el estadio nace desde el primer momento con el nombre de Generali Stadium, y los dos clubes también han tenido en cuenta este aspecto en el contrato de patrocinio de 30 millones en total (15 para cada uno).

Y este contrato, como se ha señalado, limitado a los derechos de denominación del estadio, es el más lucrativo de Europa, dado que el acuerdo de Spotify con el Barcelona no se refiere únicamente al Camp Nou (la parte correspondiente al estadio asciende a 20 millones por temporada). Lo mismo ocurre con Riyadh Air y el Atlético de Madrid: la parte correspondiente al estadio ronda los 15 millones dentro de un acuerdo global de mayor cuantía.

Entre los demás acuerdos están el de Allianz con el Bayern, por 13 millones, y el de Emirates con el Arsenal, por entre 10 y 15 millones. El Dortmund ingresa 11 millones por el Signal Iduna Park y la Juventus obtiene entre 8 y 10 millones por el Allianz Stadium.

¿Y a escala mundial? El acuerdo de la Crypto.com Arena de Los Ángeles asciende a 31 millones (pero también incluye otras colaboraciones con Lakers y Kings en la NBA). El del SoFi Stadium de Los Ángeles alcanza los 28 millones, y el del Allegiant Stadium de Las Vegas, los 22 millones. Son cifras al nivel de las de Generali, pero todos incluyen acuerdos adicionales.