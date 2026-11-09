¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter y Milan, Generali patrocinador desde ya: todas las cifras del acuerdo de naming rights más lucrativo del fútbol

Inter Milán
AC Milán

El estadio todavía es solo una maqueta y una idea, pero la marca de seguros ha decidido pagar desde ya por la alianza.

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

ATA

ATA

Serie A

22 nov 2026

INT

INT

Inter y AC Milan desvelaron el proyecto del nuevo estadio hace solo 10 días, pero desde entonces, además de un derbi que el AC Milan ganó al Inter, ha corrido mucha agua bajo el puente y han entrado ya muchos millones en las arcas de ambos clubes, todos en forma de patrocinios.

Sí, porque el nuevo Generali Stadium, pese a ser todavía solo una idea, ya ha empezado a generar beneficios para los dos clubes gracias al acuerdo económico que, según informa la Gazzetta dello Sport, ambos han firmado ya con la aseguradora italiana.

  • GENERALI, PATROCINADOR DESDE YA

    El acuerdo será de larga duración y las cifras son astronómicas, pero, como confirmaron primero las palabras del CEO y del presidente de Generali y ahora los detalles del contrato, el impacto en las cuentas de los clubes se notará desde el primer momento.

    «El nuevo estadio de Milán reforzará el papel de la ciudad como uno de los grandes escenarios italianos reconocidos a nivel mundial. Generali siempre ha representado a Italia en el mundo y por eso hemos decidido acompañar, desde el inicio de este apasionante proyecto, a dos clubes italianos con un gran número de seguidores a nivel internacional».

    Generali ya figura entre los patrocinadores oficiales de ambos clubes como «Official Insurance Partner» y ha comenzado a aportar, por el estadio, 10 millones de euros anuales a cada uno durante los próximos cinco años, hasta la fecha teórica de inauguración del recinto.

  • 30 MILLONES AL AÑO DURANTE 20 AÑOS

    Una vez inaugurado el estadio, el contrato, por un total de 650 millones de euros, pasará de 10 a 15 millones de euros anuales para cada club durante 20 años.

    De hecho, Generali pagará al Inter y al Milan 30 millones de euros al año solo por los derechos de denominación del estadio, la cifra más alta de la historia exclusivamente por los derechos de denominación de un solo estadio.

    Y, en relación con el contrato, por primera vez, los directores de ingresos de los dos clubes, Giorgio Ricci y Maikel Oettle, han intervenido directamente y han estado en primera línea. El contrato se canalizará a través de Stadio San Siro, la sociedad controlada por Nsm Holding, participada a partes iguales por el Inter y el Milan.

  • Ningún estadio como el Generali Stadium

    Así, Generali, además de querer vincularse firmemente a los dos clubes como socio comercial, también ha valorado los plazos de certificación del nombre del estadio para evitar «nombres intermedios» o «confusión futura». De hecho, el estadio nace desde el primer momento con el nombre de Generali Stadium, y los dos clubes también han tenido en cuenta este aspecto en el contrato de patrocinio de 30 millones en total (15 para cada uno).

    Y este contrato, como se ha señalado, limitado a los derechos de denominación del estadio, es el más lucrativo de Europa, dado que el acuerdo de Spotify con el Barcelona no se refiere únicamente al Camp Nou (la parte correspondiente al estadio asciende a 20 millones por temporada). Lo mismo ocurre con Riyadh Air y el Atlético de Madrid: la parte correspondiente al estadio ronda los 15 millones dentro de un acuerdo global de mayor cuantía.

    Entre los demás acuerdos están el de Allianz con el Bayern, por 13 millones, y el de Emirates con el Arsenal, por entre 10 y 15 millones. El Dortmund ingresa 11 millones por el Signal Iduna Park y la Juventus obtiene entre 8 y 10 millones por el Allianz Stadium.

    ¿Y a escala mundial? El acuerdo de la Crypto.com Arena de Los Ángeles asciende a 31 millones (pero también incluye otras colaboraciones con Lakers y Kings en la NBA). El del SoFi Stadium de Los Ángeles alcanza los 28 millones, y el del Allegiant Stadium de Las Vegas, los 22 millones. Son cifras al nivel de las de Generali, pero todos incluyen acuerdos adicionales.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

ATA

ATA

Serie A

22 nov 2026

INT

INT