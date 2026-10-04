Inter y Juventus esperan a Leoni: la ofensiva si no encuentra espacio en el Liverpool

Hace solo un año, el Liverpool invertía una cifra descomunal para arrebatarle a Giovanni Leoni al Parma. Una valoración global de casi 35 millones de euros, bonus incluidos, por una de las mejores promesas defensivas de nuestro campeonato.

El impacto inicial del jugador nacido en 2006 fue importante de inmediato, pero en la primera verdadera oportunidad, al término de un partido de alto impacto y gran rendimiento, llegó la torsión de la rodilla y la rotura parcial del ligamento cruzado. Desde entonces ha pasado un año y Leoni ya está listo para volver a la actividad, pero de aquí a enero mucho podría cambiar también en clave de mercado.