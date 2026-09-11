Ha pasado prácticamente un mes desde la llegada a Milán, procedente de Londres, del lateral inglés Djed Spence. El carrilero, internacional con los Tres Leones, llegó al Inter después de una accidentada carrera del club al reforzar la banda (primero el fiasco Palestra, luego el parón de los reconocimientos médicos de Khalaili), pero los problemas físicos sufridos durante el Mundial no le han permitido estar de inmediato a disposición de Cristian Chivu para estos primeros 4 partidos disputados entre Liga y Champions League.





Pero hoy llegan buenas noticias desde Appiano Gentile, ¿será ya convocado para el partido contra el Udinese?



