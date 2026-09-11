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Djed Spence Inter 2026Getty Images
Emanuele Tramacere

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Inter, vuelve Spence: entrenamiento con el grupo, ¿ya convocado ante el Udinese?

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El lateral inglés está por fin a disposición de Cristian Chivu.

Ha pasado prácticamente un mes desde la llegada a Milán, procedente de Londres, del lateral inglés Djed Spence. El carrilero, internacional con los Tres Leones, llegó al Inter después de una accidentada carrera del club al reforzar la banda (primero el fiasco Palestra, luego el parón de los reconocimientos médicos de Khalaili), pero los problemas físicos sufridos durante el Mundial no le han permitido estar de inmediato a disposición de Cristian Chivu para estos primeros 4 partidos disputados entre Liga y Champions League.


Pero hoy llegan buenas noticias desde Appiano Gentile, ¿será ya convocado para el partido contra el Udinese?


  • CÓMO ESTÁ SPENCE

    Spence llegó de hecho a Milán el 15 de agosto de 2026, con el Inter desembolsando unos 35 millones de euros, bonus incluidos, para ficharlo procedente del Tottenham. El lateral, ex del Genoa entre otros equipos, había sufrido sin embargo un problema muscular durante el Mundial, en el que fue protagonista con Inglaterra (3.º puesto final) entre Estados Unidos, México y Canadá, y pasó sus primeros días en Appiano Gentile tratándose y superando las molestias físicas.

    De hecho, durante las dos últimas semanas solo ha trabajado al margen y en el gimnasio para retomar el proceso de puesta a punto física, que en realidad nunca había comenzado a lo largo del verano.

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  • Con el grupo

    Hoy, sin embargo, ha llegado desde la Pinetina la noticia que todos estaban esperando. Según ha informado Sportmediaset, de hecho, Spence se ha entrenado por primera vez sobre el césped, con el grupo y con el resto del equipo. Una señal importante para su incorporación a la plantilla a 4 días del partido en el que el Inter se enfrentará al Udinese en San Siro y que cerrará la 4.ª jornada de liga.

  • ¿Ya convocado?

    Hoy por hoy es complicado pensar que Spence pueda saltar ya al campo contra la Juventus. Si llega la convocatoria, será para tenerlo cerca del equipo antes del primer largo parón de selecciones. El inglés, de hecho, ahora tendrá que empezar a aumentar las cargas de trabajo y, en la práctica, deberá realizar durante el parón esa preparación veraniega que no pudo hacer por culpa de la lesión.

    Por tanto, parece difícil que el ex del Tottenham pueda ser tenido en cuenta entre los convocables también para el partido programado para el sábado 19 de septiembre en el Olímpico contra la Roma, el segundo auténtico gran duelo de la temporada. El objetivo está, por tanto, puesto en la 5.ª jornada de liga, a la vuelta del parón de selecciones, cuando el Inter se enfrentará en casa, en San Siro, al Parma el 10 de octubre.

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