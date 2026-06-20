En el centro del campo, a los titulares Calhanoglu, Barella y Zielinski, más los confirmados Mkhitaryan, Diouf y Sucic, podrían sumarse jóvenes fichajes que Cristian Chivu evaluará este verano antes de decidir su futuro. Las novedades serán Aleksandar Stankovic y Yanis Massolin, que se incorporarán a la concentración del 16 de julio en Alemania. El club recuperó a Stankovic del Brujas por 23 millones tras una gran temporada en Bélgica (55 partidos, 9 goles y 5 asistencias), y pagó 3,5 millones por Massolin, figura de la última Serie B (30 partidos, 3 goles y 3 asistencias). El club se tomará su tiempo con dos activos que, en el peor de los casos, pueden servir para intercambios. Un par de clubes de la Premier League ya han mostrado interés en el hijo del exfutbolista y ofrecen 40 millones, mientras que para el francoargelino, procedente del Módena, la cesión sigue siendo la opción más probable.
Además, Nico Paz podría volver a ser una opción.