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Inter: últimas sobre el mercado de fichajes en el centro del campo. Analizamos las valoraciones de Stankovic y Massolin, el estado de Curtis Jones y el futuro de Frattesi

Inter Milán
Fichajes
D. Frattesi
C. Jones
A. Stankovic
Y. Massolin

En el equipo nerazzurro, las estrategias para el centro del campo empiezan a tomar forma.

El Inter no vive solo de Palestra. A la espera de la reunión decisiva de la próxima semana con el Atalanta para fijar el valor del extremo nacido en 2005, la directiva nerazzurra debe resolver otros asuntos clave. La defensa y el centro del campo se renovarán para bajar la edad media y conseguir dinero con la salida de jugadores prescindibles.


NUEVA REUNIÓN CON EL ATALANTA: ¿QUÉ FALTA PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE PALESTRA?

  • JÓVENES EN EL ESCAPARATE

    En el centro del campo, a los titulares Calhanoglu, Barella y Zielinski, más los confirmados Mkhitaryan, Diouf y Sucic, podrían sumarse jóvenes fichajes que Cristian Chivu evaluará este verano antes de decidir su futuro. Las novedades serán Aleksandar Stankovic y Yanis Massolin, que se incorporarán a la concentración del 16 de julio en Alemania. El club recuperó a Stankovic del Brujas por 23 millones tras una gran temporada en Bélgica (55 partidos, 9 goles y 5 asistencias), y pagó 3,5 millones por Massolin, figura de la última Serie B (30 partidos, 3 goles y 3 asistencias). El club se tomará su tiempo con dos activos que, en el peor de los casos, pueden servir para intercambios. Un par de clubes de la Premier League ya han mostrado interés en el hijo del exfutbolista y ofrecen 40 millones, mientras que para el francoargelino, procedente del Módena, la cesión sigue siendo la opción más probable.


    Además, Nico Paz podría volver a ser una opción.

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  • FRATTESI A PUNTO DE SALIR

    Davide Frattesi podría marcharse para conseguir más minutos. El Nottingham Forest sigue siendo la opción más concreta, dispuesto a ofrecer entre 20 y 25 millones de euros. En Italia, Juventus y Nápoles lo siguen, pero solo si pierden a Koopmeiners, Thuram o Anguissa, lo que por ahora parece poco probable. Tiene contrato con el club de Viale della Liberazione hasta junio de 2028 y su valoración para Marotta y Ausilio ronda los 30 millones de euros.

  • HAY DISTANCIA PARA JONES

    La negociación en curso con el Liverpool por Curtis Jones está directamente relacionada con el asunto de Frattesi. El inglés, nacido en 2001, se ve como el complemento ideal para el centro del campo de Cristian Chivu. Físico, dinamismo y calidad técnica se unen en un jugador que ya se intentó fichar en enero y que sigue encabezando la lista del club nerazzurro. Su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas, así que el Inter, con el visto bueno del jugador, ofreció 20 millones. El Liverpool pide al menos 30 millones más un porcentaje de una futura venta. La diferencia es grande, pero una venta podría reactivar de repente esta opción, hoy más fría.