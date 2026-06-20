El Inter no vive solo de Palestra. A la espera de la reunión decisiva de la próxima semana con el Atalanta para fijar el valor del extremo nacido en 2005, la directiva nerazzurra debe resolver otros asuntos clave. La defensa y el centro del campo se renovarán para bajar la edad media y conseguir dinero con la salida de jugadores prescindibles.





NUEVA REUNIÓN CON EL ATALANTA: ¿QUÉ FALTA PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE PALESTRA?