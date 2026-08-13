El Inter lleva tiempo poniendo en marcha una estrategia muy concreta en el mercado. El club italiano está tratando de alcanzar un nivel de competitividad e intensidad similar al que hay en la Premier League, incorporando jugadores útiles para su manera de jugar procedentes de ese campeonato.

El año pasado llegó Akanji desde el Manchester City y solo en este mercado han sido fichados John Stones (a coste cero tras su salida del City) y pronto también será oficial Djed Spence, procedente del Tottenham (con el que el Inter negoció durante mucho tiempo por Romero). Pero el Inter no quiere detenerse aquí y también intenta cerrar el golpe de Curtis Jones, del Liverpool. Sería el tercer inglés en una misma ventana de fichajes, pero ¿es realmente posible por reglamento y tras el Brexit?



