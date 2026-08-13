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cm grafica inglesi inter
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, trío de ingleses: ¿Curtis Jones después de John Stones y Djed Spence? ¿Cómo funciona la regla sobre los futbolistas extracomunitarios y del Reino Unido tras el Brexit?

Inter Milán
C. Jones
J. Stones
D. Spence
Inglaterra

¿Es posible inscribir a 3 futbolistas ingleses en un único mercado de fichajes?

El Inter lleva tiempo poniendo en marcha una estrategia muy concreta en el mercado. El club italiano está tratando de alcanzar un nivel de competitividad e intensidad similar al que hay en la Premier League, incorporando jugadores útiles para su manera de jugar procedentes de ese campeonato.

El año pasado llegó Akanji desde el Manchester City y solo en este mercado han sido fichados John Stones (a coste cero tras su salida del City) y pronto también será oficial Djed Spence, procedente del Tottenham (con el que el Inter negoció durante mucho tiempo por Romero). Pero el Inter no quiere detenerse aquí y también intenta cerrar el golpe de Curtis Jones, del Liverpool. Sería el tercer inglés en una misma ventana de fichajes, pero ¿es realmente posible por reglamento y tras el Brexit?


  • EL BREXIT

    De hecho, conviene recordar que desde hace ya varios años, desde el momento en que el Reino Unido decidió votar a favor del Brexit, los ciudadanos británicos y, por tanto, los ingleses, escoceses, galeses y norirlandeses, ya no forman parte de la comunidad europea y, en consecuencia, son considerados extracomunitarios.

    Sin embargo, para el mundo del fútbol las reglas son ligeramente diferentes y, desde la temporada 2024/2025, el reglamento ha sido modificado expresamente para facilitar la circulación de los futbolistas británicos en Italia y en el resto de Europa.

    • Anuncios

  • LA REGLA SOBRE LOS JUGADORES ALBANESES E INGLESES

    A diferencia de los futbolistas suizos, que están equiparados al 100% a los futbolistas comunitarios, tras una primera normalización de 2023 la FIGC, al inicio de la temporada 2024/2025, se vio obligada a modificar las reglas con el fin de respetar las «Disposiciones de ley en materia de flujos de entrada de trabajadores extranjeros».


    En esencia, en el comunicado oficial se lee que: «para los clubes de Serie A únicamente, sin perjuicio del respeto de las vigentes disposiciones de ley en materia de flujos de entrada de trabajadores extranjeros en Italia, se permite la inscripción de un solo futbolista profesional británico y de un solo futbolista profesional albanés por club, procedente del extranjero, al margen de las limitaciones previstas para los futbolistas extracomunitarios».

  • ¿Cómo hace el Inter para fichar a tres?

    Si el reglamento habla de «un solo futbolista británico», ¿cómo puede el Inter inscribir a tres? ¿Y cómo podrá poner bajo contrato a Djed Spence una vez superado el reconocimiento médico?


    La respuesta es simple: ese apartado del reglamento permite inscribir a un futbolista británico (en este caso inglés) como comunitario, pero no prohíbe inscribir a otros manteniéndose siempre dentro de los límites de las plazas para extracomunitarios válidos también para todos los demás países del mundo.

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  • EL REGLAMENTO SOBRE LOS CUPOS DE EXTRACOMUNITARIOS

    Para todos los clubes de la Serie A, el reglamento para la inscripción de jugadores extracomunitarios es claro y hay 4 opciones disponibles en función de la composición actual de la plantilla antes del inicio del mercado.

    - 0 jugadores extracomunitarios en plantilla – máximo 3 jugadores extracomunitarios inscribibles

    - 1 jugador extracomunitario en plantilla – máximo 2 jugadores extracomunitarios inscribibles

    - 2 jugadores extracomunitarios en plantilla – máximo 2 jugadores extracomunitarios inscribibles

    - Más de 2 jugadores extracomunitarios en plantilla – máximo 2 jugadores extracomunitarios inscribibles, con uno de los dos que, en el momento de la solicitud de inscripción, haya sido convocado, con inclusión en la lista del partido, para al menos 2 partidos oficiales de su selección en los 12 meses anteriores o para 5 partidos oficiales de su selección en su carrera.

  • Los casos del Inter

    El Inter encaja de lleno en la última categoría, es decir, la de los equipos que tienen a disposición dos plazas, pero que están obligados a utilizar una de esas dos plazas con un jugador de nivel «nacional».

    Dado que Stones y Spence fueron convocados y protagonistas incluso en el último Mundial, ese factor puede aplicarse sin problema a ambos. Sin embargo, Curtis Jones también entra de lleno en esta categoría, al contar con 6 partidos (y 1 gol) con la selección absoluta inglesa.

    En esencia, si el Inter lograra cerrar también la operación con el Liverpool, utilizaría tanto las dos plazas extracomunitarias como la plaza para los futbolistas británicos como futbolistas comunitarios para los tres ingleses.

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