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Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, también Jay Robinson, del Monza, en el punto de mira del director deportivo Baccin

Inter Milán
Monza
J. Robinson
Southampton

Los ojeadores del Inter seguirán al extremo durante la temporada.

El nombre de Alessandro Romano ya ha sido confirmado por el nuevo director deportivo del Inter Dario Baccin, pero el centrocampista del Cagliari no será el único nombre. En su primera comparecencia oficial, el dirigente italiano confirmó que, de cara al futuro y a lo largo de esta larga temporada, tratará de ampliar el trabajo del departamento de scouting.

El objetivo es seguir de cerca a los mejores talentos emergentes, a ser posible italianos, y que jueguen en la Serie A. Entre ellos, según informa FcInter1908, también está el extremo inglés del Monza, Jay Robinson.


  • RELACIONES POSITIVAS

    De hecho, sobre la mesa del director deportivo Baccin ya han llegado informes positivos sobre el talento de la generación de 2007 que llegó en verano cedido al Monza desde el Southampton. En este difícil inicio de temporada del Monza, con Juric en el banquillo, ha sumado 4 apariciones con 1 gol en su haber.

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  • Será monitorizado

    Jay Robinson, al igual que Alessandro Romano y muchos otros jugadores, será seguido de cerca en otros partidos a lo largo de la temporada, pero su nombre certifica cada vez más las próximas estrategias de Inter en el mercado: jóvenes, con talento, de futuro y, sobre todo, revendibles.



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