Inter, también Jay Robinson, del Monza, en el punto de mira del director deportivo Baccin

El nombre de Alessandro Romano ya ha sido confirmado por el nuevo director deportivo del Inter Dario Baccin, pero el centrocampista del Cagliari no será el único nombre. En su primera comparecencia oficial, el dirigente italiano confirmó que, de cara al futuro y a lo largo de esta larga temporada, tratará de ampliar el trabajo del departamento de scouting.

El objetivo es seguir de cerca a los mejores talentos emergentes, a ser posible italianos, y que jueguen en la Serie A. Entre ellos, según informa FcInter1908, también está el extremo inglés del Monza, Jay Robinson.



