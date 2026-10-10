Petar Sucic habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria del Inter por 3-0 sobre el Parma, un partido que abrió con el primer gol del Inter: "Estoy feliz, lo importante hoy era ganar. ¿Mis minutos en esta primera parte de la temporada? Es demasiado pronto para hablar de mis minutos, lo veremos dentro de 2-3 meses. Yo solo pensaba en los minutos, no en dejar el club: todo el mundo puede hablar y decir lo que quiera, pero yo sé lo que quiero hacer y para mí es importante jugar y ayudar al equipo. Ahora mismo, a mí solo me interesa hacerlo bien con el Inter y que el equipo lo haga bien".





El centrocampista del Inter añade: "¿Feliz? Lo estoy siempre cuando juego. Lo importante es haber ganado. Ellos tuvieron quizá una ocasión, debemos estar satisfechos con la victoria que hemos logrado. Sé lo que quiero hacer: ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible. No quiero hablar de los rumores sobre los minutos".



