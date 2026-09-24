Nacido en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 4 de octubre de 2004, argentino con pasaporte italiano, Santiago Beltran mide 190 cm, tiene habilidad para iniciar el juego con los pies, aprovechando su buen pie izquierdo, y ya está en la órbita de la selección argentina.





Hasta los 12 años jugaba, de hecho, como mediapunta y seguía rechazando todas las pruebas por los estudios. Poco antes de alcanzar la mayoría de edad llegó el cambio de posición y el paso a la portería tras la lesión de un compañero. Fue descubierto por Tato Montes, exentrenador de porteros de River, que lo hizo entrar en las categorías inferiores y le hizo completar todo el recorrido. Ya consolidado en Argentina, el seleccionador Scaloni lo ha convocado para este largo parón de selecciones y en su país hablan de él como del nuevo Dibu Martinez, colega con el que comparte la agencia de representantes que gestiona sus derechos federativos.





Partió como suplente de Franco Armani, pero su temporada cambió tras la grave lesión en el tendón de Aquiles del titular, que le abrió las puertas y le dio la titularidad. Una oportunidad que Beltran, que también tuvo que dejar atrás una grave lesión de ligamentos, ha sabido aprovechar al máximo, convirtiéndose en un pilar de los suyos pese a no poder evitar la eliminación de la Copa Sudamericana. En esta temporada, sumando todas las competiciones, ya ha acumulado 39 partidos, encajando 34 goles y firmando 15 porterías a cero. Su futuro está todavía por escribirse y podría reverdecer los excelentes precedentes entre Argentina e Inter.