Josep Martínez 7,5: Controla lo que pasa por su zona, pero aparece tres veces en los momentos destacados del partido, y con razón. Primero, al final de la primera parte, ante el cabezazo de Bondar, con una parada que mantiene el empate; y, sobre todo, en los minutos finales, cuando está milagroso primero ante Newerton y después ante Matvienko.





Akanji 5,5: El gigante de la temporada pasada es un recuerdo lejano. Lo superan con frecuencia por velocidad, pero, sobre todo, falla pases y salidas de balón desde atrás que para alguien como él son cosa de rutina.





Bastoni 4,5: Vuelve a una posición que lo lleva inevitablemente de regreso a Zenica y al desastre con Italia y, por desgracia para él, acaba exactamente igual. En defensa interpreta bien el papel, pero las dos amarillas en dos minutos son un regalo increíble para el Shakhtar y una ingenuidad que hace retroceder el reloj unos meses.





Carlos Augusto 8: Sabe jugar como central en una defensa de tres, pero, visto el estado de Dimarco, ahí está totalmente desaprovechado. En cuanto sale el italiano, adelanta su posición y se transforma en un carrilero que defiende bien y ataca aún mejor. El gol, otro más en este inicio de temporada, es una bocanada de aire fresco.





Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra en el partido. Cuando tiene el balón, siempre juega hacia atrás. Su debut como titular es un suspenso

(59' Diouf 6: Al menos su entrada sacude al equipo en un momento de dificultad, pero la expulsión de Bastoni le corta el impulso y lo obliga a correr, sí, pero hacia atrás)





Barella 6: Comete muchos errores de precisión, pero al final aporta ese esfuerzo y esa garra extra que, en el momento de mayor necesidad, ayudan al Inter a notar menos la inferioridad numérica.





Calhanoglu 5: Se marcha visiblemente contrariado con Chivu por el cambio, pero el entrenador rumano acierta: después de un disparo que sale por poco al comienzo de la primera parte, llega a menudo tarde a la presión y a las coberturas.

(59' Zielinski 6: Previsible, pero menos confuso que Calhanoglu en la dirección del juego).





Sucic 5,5: Corre muchísimo, a menudo en vano. Se equivoca al elegir cuándo presionar y, en el momento de mayor tensión tras la expulsión, recibe una amarilla totalmente evitable que obliga a Chivu a sustituirlo

(desde el 73' Luis Henrique 6: Extremo de origen, termina el partido como lateral en una defensa de cuatro. Tiene algún desajuste por falta de experiencia, pero ¿será este su futuro?)





Dimarco 5,5: Aún no está en su mejor momento y se nota tanto en lo físico, porque baja el ritmo después del minuto 20, como en la calidad de sus acciones, con errores simples no solo en centros y pases, sino también en las jugadas a balón parado, su especialidad

(59' Bisseck 6,5: Hacía falta energía y a él le sobra. Pelea y se impone con su físico hasta el minuto 93)





Bonny 6: Se estorba un poco con Thuram, pero aun así logra crear peligro en las pocas ocasiones en que el balón le llega en condiciones.

(75' Mkhitaryan 6,5: Hacían falta experiencia, calma y sangre fría para sacar adelante un partido que se había complicado tras la roja a Bastoni, y ahí entra en escena el profesor. Asistencia perfecta para Carlos Augusto, manejo impecable del balón, baja el ritmo y controla el juego. Lástima de la ocasión fallada tras un pase de Thuram)





Thuram 6,5: Empieza bien, pero después se frena cuando todo el Inter tiene dificultades para llevar el balón de la defensa al ataque. Entiende que la roja a Bastoni puede ser un problema anímico y entonces acelera, llevándose a rastras a la defensa del Shakhtar. Su asistencia a Mkhitaryan merecía mejor suerte.





Entr. Chivu 6: Las decisiones iniciales no convencen. Su Inter está lejos tanto del equipo que él querría ver como del que se le pidió tras el partido ante el Brujas. Tiene el mérito de leer bien el encuentro y se lleva los 3 puntos gracias a los cambios.