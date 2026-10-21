Josep Martínez 7,5: Controla lo que pasa por su zona, pero aparece tres veces, y con razón, en las mejores jugadas del partido. Primero, al final de la primera parte, ante el cabezazo de Bondar, con una parada que mantiene el empate; y, sobre todo, en los minutos finales, cuando firma dos intervenciones milagrosas ante Newerton y Matvienko.





Akanji 5,5: El gigante de la temporada pasada es un recuerdo lejano. Lo superan en velocidad con demasiada frecuencia, pero, sobre todo, falla pases y salidas de balón desde atrás que para alguien como él deberían ser rutinarios.





Bastoni 4,5: Vuelve a un puesto que inevitablemente le recuerda a Zenica y al desastre con Italia y, por desgracia para él, acaba exactamente igual. En defensa interpreta bien el papel, pero las dos amarillas en dos minutos son un regalo increíble para el Shakhtar y una ingenuidad que hace retroceder el reloj unos meses.





Carlos Augusto 8: Sabe jugar como central en una defensa de tres, pero, visto el estado de forma de Dimarco, ahí está totalmente desaprovechado. En cuanto sale el italiano, adelanta su posición y se transforma en un carrilero que recorre toda la banda, defiende bien y ataca mejor. Su gol, otro más en este inicio de temporada, es una bocanada de aire fresco.





Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra en el partido; cuando tiene el balón, siempre juega hacia atrás. Su debut como titular es un suspenso

(59' Diouf 6: Al menos su entrada da un impulso al equipo en un momento difícil, pero la expulsión de Bastoni frena ese impulso y lo obliga a correr, sí, pero hacia atrás)





Barella 6: Comete muchos errores de precisión, pero al final aporta ese esfuerzo y esa garra que, cuando más falta hacen, ayudan al Inter a notar menos la inferioridad numérica.





Calhanoglu 5: Sale visiblemente molesto con Chivu por el cambio, pero el entrenador rumano acierta: después de un disparo que se marcha por poco al comienzo de la primera parte, llega a menudo tarde a la presión y a las coberturas.

(59' Zielinski 6: Cumple sin alardes, pero aporta menos confusión a la dirección del juego que Calhanoglu).





Sucic 5,5: Corre muchísimo, a menudo en vano. Se equivoca al elegir cuándo presionar y, en el momento de mayor tensión tras la expulsión, ve una amarilla totalmente evitable que obliga a Chivu a sustituirlo

(desde el 73' Luis Henrique 6: Extremo de origen, termina el partido como lateral en una defensa de cuatro. Tiene algún despiste por inexperiencia, pero ¿será ese su futuro?)





Dimarco 5,5: Todavía no está en su mejor momento y se nota tanto en su resistencia —baja el ritmo a partir del minuto 20— como en la calidad de sus jugadas: comete errores banales no solo en centros y pases, sino también a balón parado, su especialidad

(59' Bisseck 6,5: Hacía falta energía y a él le sobra. Pelea y se impone físicamente hasta el minuto 93)





Bonny 6: A veces se estorba con Thuram, pero aun así consigue generar peligro las pocas veces que recibe el balón en condiciones.

(75' Mkhitaryan 6,5: Hacían falta experiencia, calma y sangre fría para sacar adelante un partido que se había complicado tras la roja a Bastoni, y ahí entra en escena el profesor. Asistencia perfecta para Carlos Augusto, manejo impecable del balón, baja el ritmo y controla. Lástima de la ocasión fallada tras una asistencia de Thuram)





Thuram 6,5: Empieza bien, pero después se frena cuando a todo el Inter le cuesta llevar el balón de la defensa al ataque. Entiende que la roja a Bastoni puede ser un problema anímico y entonces acelera, arrastrando a la defensa del Shakhtar a su espalda. Su asistencia a Mkhitaryan merecía mejor suerte.





Entr. Chivu 6: Sus decisiones iniciales no convencen. Su Inter está lejos tanto del equipo que él querría ver como del que se le pidió después del Brujas. Tiene el mérito de leer bien el partido y se lleva los tres puntos con los cambios desde el banquillo.