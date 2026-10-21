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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter-Shakhtar Donetsk EN DIRECTO, alineaciones oficiales: Bonny y Spence de inicio; Pio Esposito, fuera

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League

El Inter vuelve al campo para disputar la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá en San Siro, a partir de las 21 horas, al Shakhtar Donetsk. Un partido ya a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera volver a luchar por los 8 primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con 4 puntos sumados en sus dos primeros partidos.


INTER-SHAKHTAR

GOLEADORES: -



  • Inter-Shakhtar: alineaciones oficiales y ficha del partido

    Inter-Shakhtar


    Goleadores: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Suplentes: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Entrenador: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' Saque inicial en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


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