El Inter vuelve al campo para disputar la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá en San Siro, a partir de las 21 horas, al Shakhtar Donetsk. Un partido ya a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera volver a luchar por los 8 primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con 4 puntos sumados en sus dos primeros partidos.





INTER-SHAKHTAR

GOLEADORES: -







