Inter, se esfuma el fichaje de Khalaili: «Lo que odiáis puede ser algo bueno». Y su amigo: «Te han echado el mal de ojo»

Minutos después de las palabras de Marotta, el extremo publicó en redes sociales sobre la falta de aptitud deportiva que frustró su fichaje:





«Puede que detestéis algo que, en realidad, es bueno para vosotros, y puede que améis algo que, en realidad, es malo para vosotros. Alabado sea Dios».





Para mostrar el difícil momento que atraviesa el jugador, su amigo el músico Eyad Tannous publicó:





El amigo de Khalaili escribe: «Nunca creí en el mal de ojo, pero después de lo ocurrido, ahora sí. No solo eres nuestro amigo y una persona querida: eres nuestro hermano y nuestro verdadero campeón. Hermano mío, Anan, eres una montaña que ningún viento puede sacudir. Que Dios te dé fuerzas y te proteja. Que sigas haciéndonos sentir orgullosos, como siempre has hecho. Puede que ahora detestes esto, pero resultará algo bueno para ti».