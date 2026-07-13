Inter, se esfuma el fichaje de Khalaili: «Lo que odiáis puede ser algo bueno». Y su amigo: «Te han echado el mal de ojo»

Tras confirmarse que la negociación que habría llevado a Anan Khalaili al Inter se frustró, el extremo, que por ahora sigue en el Union St. Gilloise, emitió sus primeras declaraciones.
Durante la rueda de prensa que abrió la concentración del Inter, el presidente Marotta confirmó que Khalaili no será jugador nerazzurro. Aunque ya había acuerdo con el jugador y el club, el fichaje se frustró por problemas cardíacos detectados en los reconocimientos médicos del CONI. Por ello, el israelí sigue en el Union y Chivu debe buscar otro refuerzo.