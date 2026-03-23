Es difícil pensar en el futuro cuando el presente exige el máximo de energía física y mental, pero en Viale della Liberazione tienen la obligación de intentar separar las presiones del momento de la planificación necesaria que un gran club debe llevar a cabo para construir un futuro que se presenta lleno de cambios. No es precisamente un momento feliz: el Inter de Chivu va en cabeza, pero está perdiendo terreno frente al Milan y al Nápoles. Los dos últimos partidos contra el Atalanta y la Fiorentina solo han sumado dos puntos y ahora el calendario presenta retos complejos y decisivos como los que se avecinan contra el Como, la Roma, la Lazio y el Bolonia. El propio entrenador nerazzurro, en la rueda de prensa previa al Fiorentina-Inter, admitió que el equipo no está al 100 % desde el punto de vista físico. Pero al déficit físico se suma también el mental, problemas bien conocidos de un equipo devastado por las caídas de la temporada pasada, fruto también de un vestuario que empieza a fragmentarse debido a los muchos jugadores que se marcharán a final de año y a aquellos a los que ya no se ve en el Inter.
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Inter: reunión a principios de abril entre la propiedad, la directiva y Chivu sobre el mercado de fichajes y las renovaciones: el punto de la situación
REUNIÓN PROGRAMADA
Es en este contexto tan particular en el que el Inter intentará planificar el futuro, partiendo de la premisa de que, a finales de año, habrá que abordar los contratos de la directiva, ya que los de Ausilio y Baccin vencen en 2027, a diferencia de Marotta, quien, al asumir la presidencia, firmó un contrato hasta 2030. Antes del verano, sin embargo, hay que sentar las bases y por eso Oaktree ha organizado una serie de reuniones en el mes de abril. La reunión con la directiva y el cuerpo técnico está prevista para los primeros días de abril, cuando en Viale della Liberazione tendrá lugar un encuentro entre la directiva y el entrenador. Será el momento de poner sobre la mesa las peticiones para el futuro, los proyectos, las negociaciones de renovación y las estrategias para fichajes y traspasos.
EL TÍTULO INFLUYE EN LAS DECISIONES
En Viale della Liberazione, por lo tanto, es hora de planificar, a pesar de que la temporada aún tiene mucho por decir y por decidir. Porque ganar o perder el Scudetto puede cambiarlo todo, sobre todo si el título de campeón de Italia se escapara tras haber alcanzado una ventaja máxima de 10 puntos sobre el Milan y de 14 puntos sobre el Nápoles. La caída sería desastrosa y los síntomas son, al fin y al cabo, señales que hay que tener en cuenta, especialmente en la fase de planificación. Pero habrá tiempo para volver a evaluar la situación más adelante y, en su caso, revisar y corregir sobre la marcha. Mientras tanto, el Inter intentará ser bastante realista y, en ese sentido, los primeros días de abril podrían ayudar a perfilar una dirección.