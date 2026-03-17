Inter: Recoba cumple 50 años. Moratti: «Es todo lo que me gusta del fútbol. Me decía que le pagaba demasiado»

«Recoba es todo lo que me gusta del fútbol. Me decía: “Presidente, me paga demasiado”». Así recuerda Massimo Moratti a Álvaro Recoba, el «Chino», que hoy cumple 50 años: talento puro, genio impredecible y símbolo de un fútbol capaz de hacer soñar. Desde Uruguay llegan relatos casi legendarios sobre su infancia: goles a raudales, partidos que remontaba él solo y un carácter libre, fuera de lo común. Descubierto por Rafa Perrone, crece en el Danubio y se consagra en el Nacional, antes de dar el gran salto a Europa.

Es 1997 cuando Moratti lo lleva al Inter junto con Ronaldo. Su debut en San Siro es de película: entra y, con un doblete, le da la vuelta al partido contra el Brescia, enamorando de inmediato a la afición. «Marcaba goles increíbles, era genial y divertido», dirá Moratti.