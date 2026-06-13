El Corazón Classic 2026 permitió al Inter y al Real Madrid revivir sus leyendas ante más de 50 000 aficionados en el Bernabéu. Además, el encuentro entre las antiguas glorias nerazzurre y blancas sirvió para reforzar los lazos entre dos directivas históricamente muy unidas, que a menudo han cerrado acuerdos importantes.
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Inter-Real Madrid: se reunió Marotta con Florentino Pérez; se barajan cinco nombres además de Nico Paz
SE HA CELEBRADO LA REUNIÓN
En un momento histórico en el que muchos jugadores de ambos clubes resultan tentadores, la esperada reunión de hoy entre Florentino Pérez y Beppe Marotta, difundida por las redes sociales de los clubes, ha avivado los rumores de mercado.
¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE DESPUÉS DE DUMFRIES?
El último fichaje entre ambos clubes lo ha cerrado el Real Madrid: el lateral derecho Denzel Dumfries, que deja el Inter para incorporarse al equipo español. Los merengues han activado la cláusula de rescisión de 20 millones de euros, y los nerazzurri ya aceptaron su salida. ¿Quién le reemplazará?
NO SOLO NICO PAZ
Al Real Madrid le gustan Alessandro Bastoni (aunque ha bajado en la lista de Mourinho), Marcus Thuram y Lautaro Martínez; sin embargo, hoy Florentino Pérez busca otro delantero de talla internacional, un goleador de 150 millones de euros para José Mourinho.
En el Inter no ocultan su interés por Nico Paz, por lo que aún negocian su recompra al Como, que desea retenerlo para que brille en la Champions.
5 NOMBRES EN LA LISTA
Según «La Repubblica», hay cinco jugadores que podrían entrar en la negociación entre el Inter y el Real Madrid, y al Inter le interesan especialmente como alternativas al mediapunta argentino del Como.
Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Endrick (que vuelve del Lyon pero quiere quedarse en Madrid), el exalumno Arda Güler y Rodrygo, quien se recupera de una lesión y no entra en los planes de Mourinho, son perfiles que gustan en Milán.