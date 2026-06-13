Inter-Real Madrid: se reunió Marotta con Florentino Pérez; se barajan cinco nombres además de Nico Paz

Al Real Madrid le gustan Alessandro Bastoni (aunque ha bajado en la lista de Mourinho), Marcus Thuram y Lautaro Martínez; sin embargo, hoy Florentino Pérez busca otro delantero de talla internacional, un goleador de 150 millones de euros para José Mourinho.

En el Inter no ocultan su interés por Nico Paz, por lo que aún negocian su recompra al Como, que desea retenerlo para que brille en la Champions.