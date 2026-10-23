Inter, quién es Pedro Henrique: de rival en la Champions a nuevo objetivo para la banda

El partido de Champions League en el que el Inter se impuso con diez jugadores frente a once al Shakhtar Donetsk no solo sirvió para reavivar el entusiasmo e impulsar la trayectoria europea del Inter, sino que también dio a sus responsables del mercado de fichajes la oportunidad de observar en directo y de cerca a un talento que ya había sido recomendado y que podría convertirse en un objetivo concreto para el futuro de la plantilla.

Quien sorprendió y convenció de que podría ser una buena inversión fue, en particular, el lateral brasileño Pedro Henrique, nacido en 2002 y cuya valoración ya se está disparando. Pero vamos a conocerlo mejor.



