Según informa La Gazzetta dello Sport, el presidente del Inter, Beppe Marotta, se prepara para pedir un esfuerzo económico a Oaktree y destinar una inversión de alrededor de 40 millones de euros, la valoración que se le da a Romero. Sin tener que recurrir a fórmulas poco del gusto de los clubes ingleses, como la cesión con opción/obligación de compra. Mucho dependerá, obviamente, de que se sumen o no otros equipos a la puja por un jugador como Romero, que salió del Mundial como uno de los mejores centrales por rendimiento. El Barcelona, que antes debe vender a un defensa, busca un jugador que forme pareja con Cubarsí, y el Arsenal, que perdió durante mucho tiempo por lesión a Saliba, podría intentar entrar en la operación.