Inter ha tomado una decisión firme y trata de seguir adelante, con moderado optimismo, con la vía que conduce a Cristian “Cuti” Romero, el perfil de central identificado como el más adecuado para completar la línea defensiva del equipo entrenado por Cristian Chivu. El futbolista argentino, actualmente de vacaciones tras el desgaste del Mundial, lleva tiempo enfrentado con el Tottenham, club al que pertenece, e Inter ya ha recibido su visto bueno después de haberse reunido recientemente con el agente Ciro Palermo en Milán.
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Inter, puede ser la semana del giro para Cristian Romero: la valoración del Tottenham, las palabras de De Zerbi y la esperanza de Marotta y Ausilio
PUESTA AL DÍA DE LA SITUACIÓN
El Inter ha dejado momentáneamente en standby la búsqueda de un carrilero derecho titular que ocupe el lugar de Denzel Dumfries, traspasado al Real Madrid. Escaldado por el desenlace de la negociación con el Atalanta por Marco Palestra, que luego se marchó al Chelsea, y por el caso Khalaili, que no superó el reconocimiento médico para obtener la aptitud deportiva, el campeón de Italia ha decidido centrar su atención en otros frentes y ve ahora la opción de Romero como una oportunidad casi inesperada que, con los movimientos adecuados, puede convertirse en algo concreto. Con contrato con el Tottenham hasta junio de 2029, el central de 1998 está valorado en 50 millones de euros, pero el Inter confía en que ese precio pueda revisarse a la baja.
Romero-Tottenham, en pie de guerra
Una convicción-esperanza que nace también de las recientes declaraciones del entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi («No quiero trabajar con futbolistas que no tengan ganas de quedarse») y del comportamiento que ha mantenido Romero en los últimos meses. En abril, el exdefensa de Genoa y Atalanta decidió viajar a Argentina para tratarse del problema de rodilla que le impidió terminar la temporada, en lugar de hacerlo con el cuerpo médico del club londinense. Una clara señal de distanciamiento, con la preocupación por presentarse al Mundial en las mejores condiciones posibles por delante de cualquier otra cosa.
De Zerbi ha corrido a cubrirse.
Una actitud claramente no del agrado de la cúpula directiva del Tottenham, que en las primeras semanas del mercado de fichajes de verano ya ha cerrado una serie de incorporaciones precisamente para reforzar la línea defensiva. Del Brighton ha llegado por 60 millones de euros Jan Paul van Ecke, mientras que del Bournemouth, pero a coste cero, ha aterrizado otro internacional argentino como Marco Senesi, que también había entrado en el radar de la Juventus. Estos también pueden considerarse indicios de que los Spurs no quieren que les cojan desprevenidos en caso de que Romero expresara claramente su deseo de cambiar de equipo. Sí, pero ¿a qué precio?
Según informa La Gazzetta dello Sport, el presidente del Inter, Beppe Marotta, se prepara para pedir un esfuerzo económico a Oaktree y destinar una inversión de alrededor de 40 millones de euros, la valoración que se le da a Romero. Sin tener que recurrir a fórmulas poco del gusto de los clubes ingleses, como la cesión con opción/obligación de compra. Mucho dependerá, obviamente, de que se sumen o no otros equipos a la puja por un jugador como Romero, que salió del Mundial como uno de los mejores centrales por rendimiento. El Barcelona, que antes debe vender a un defensa, busca un jugador que forme pareja con Cubarsí, y el Arsenal, que perdió durante mucho tiempo por lesión a Saliba, podría intentar entrar en la operación.
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