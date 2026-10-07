Quien informa de la noticia es FcInter1908 , que analiza la situación de Sucic. Tras una buena primera temporada de adaptación en Milán, el croata esperaba poder ganarse más espacio, algo que, sin embargo, todavía no ha conseguido, ya que el centro del campo del Inter está aún más poblado gracias a la llegada de Curtis Jones y porque Chivu está rotando a los jugadores y, por tanto, a menudo el ex del Dinamo tiene que conformarse con las migajas.





Una situación sobre el terreno de juego que también está ligada a la que se vive fuera de él, donde el Inter está inmerso en la campaña de renovaciones. Desde Carlos Augusto a Dimarco, pasando por Calhanoglu y Bastoni, son muchos los pilares del equipo que deben encontrar un nuevo acuerdo. Y entre ellos podría estar pronto también el propio croata. Para el entorno del jugador habría llegado, de hecho, el momento de revisar el salario de su representado, pactado hace tiempo y que le garantiza alrededor de un millón y medio de euros. En definitiva, el centrocampista es uno de los jugadores que menos gana y querría que sus esfuerzos sobre el campo fueran premiados con una clara mejora, un poco como se hizo recientemente con Pio Esposito.





«Dentro de dos o tres meses veremos cómo está la situación», había dicho desde Croacia. Una advertencia la lanzada por Sucic por el hecho de que, a día de hoy, ha sumado solo 5 apariciones entre la liga y la Champions League, dos como titular. Entre los futbolistas de la plantilla que juegan en su posición, solo Stankovic, Mkhitaryan y Calhanoglu, parado desde mediados de septiembre por un problema en los aductores, han tenido menos espacio que él. La pasada temporada había jugado 50 partidos, la mitad de ellos como titular.





Para el Inter la cuestión no es una emergencia, dado que el futbolista tiene un acuerdo largo, hasta 2030, y por tanto no está entre los que terminan contrato, sin embargo, podría convertirse en un tema si llegara a unirse al malestar de Sucic por los pocos minutos. Sin prisa, pero el Inter ha descubierto que tiene otra cuestión por resolver.