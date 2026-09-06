Inter, Pio Esposito tras la renovación: «Agradecido a Chivu, con él desde la Sub-14»

Pio Esposito, delantero centro del Inter y recién renovado hasta 2032, habla para los canales oficiales del club.





Pio, tú y el Inter juntos hasta 2032: ¿qué significa y qué valor tiene para ti esta renovación?

"Debo decir que es algo muy emocionante: cuando me subí al coche para venir aquí, tuve mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque siento que es un logro importante para mi vida y para mi carrera, aunque en absoluto es un punto de llegada, sino un punto desde el que partir para seguir trabajando así y un reconocimiento al trabajo hecho hasta hoy, así que hay que seguir trabajando de esta manera".





Tenías 9 años la primera vez que te pusiste la camiseta del Inter, ¿qué le dirías hoy a esa versión de ti, a la luz del camino futbolístico que has recorrido?

"Sin duda yo le diría que crea siempre, en los mejores momentos y en los momentos un poco menos bonitos, que siga creyendo y, sobre todo, que trabaje siempre al máximo, porque con trabajo tarde o temprano los resultados llegan".



