Inter, penalti no concedido a Thuram: Mariani primero señala el punto de penalti y luego cambia de opinión. Marelli: «El criterio está bien, pero hay que corregir estos errores»

El Inter, que perdía 1-0 en el minuto 65 tras el increíble gol de Alex Jimenez, protesta enérgicamente por la actuación del árbitro Mariani en una jugada ocurrida poco después, en el minuto 68, dentro del área de la Fiorentina.
Los protagonistas de la jugada fueron Markus Thuram y el defensa brasileño Viery. El delantero del Inter, tras superarlo, cayó en el área y reclamó un penalti que parecía claro y que el árbitro primero pareció señalar, pero luego cambió de opinión. ¿Qué ocurrió y qué debería haber señalado?