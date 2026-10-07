Manuel Akanji, defensa del Inter y de la selección suiza, tiene claras las metas de la temporada: el ex del Manchester City, nacido en 1995, quiere la Champions League. "No firmo por ganar solo el Scudetto y la Copa Italia como el año pasado, quiero ganarlo todo. Estaría bien ganar el premio al mejor defensa de la Serie A, pero no depende de mí. Lo importante es siempre el equipo: yo intento poner de mi parte", dice el defensa, con 50 partidos y 2 goles hasta ahora con la camiseta del Inter.
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Inter, para Akanji el objetivo es la Champions League: «No firmo por el Scudetto y la Coppa Italia, lo quiero todo»
Sobre la defensa de tres o de cuatro: "Creo que soy capaz de jugar en ambos sistemas. Quizá he jugado más con la defensa de cuatro, el sistema que usamos también en la selección, y tal vez estoy más acostumbrado. Cuando llegué al Inter, fue un poco difícil adaptarme a la defensa de tres, porque es un sistema diferente, pero no hay ningún problema. El objetivo debe ser siempre ganarlo todo, jugamos cualquier competición para ganar, lo intentaremos".
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