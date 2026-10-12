Inter, oficial: superávit de 22,7 millones. Marotta: «Consolidación de los ingresos y tercer doblete. Pronto, el nuevo estadio»

Las sensaciones positivas ya transmitidas al término de la reunión del consejo de administración fueron confirmadas también por la junta de accionistas del Inter.

El balance cerrado el pasado 30 de junio de 2026 supone, de hecho, un paso importante en el proceso de crecimiento y consolidación internacional del club, que cierra las cuentas con un beneficio de 22,7 millones de euros, registra la segunda mayor facturación de su historia y refuerza también su patrimonio neto, que vuelve a ser positivo.



