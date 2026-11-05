Inter, oficial el nuevo subdirector deportivo: quién es Simone Lo Schiavo

Próximos partidos INT Serie A 12:00 COM

Tras la salida de Piero Ausilio y el ascenso de su antiguo adjunto Dario Baccin a nuevo director deportivo del Inter, había quedado vacante precisamente el puesto que ocupaba este último. El club llevaba tiempo estudiando qué perfil incorporar, uno más vinculado a la cantera y al desarrollo de los jóvenes que a la figura de un director deportivo propiamente dicho, y finalmente se decidió por Simone Lo Schiavo.

Y hoy el club lo ha hecho oficial al confiarle el cargo de nuevo Director of Footall Development.