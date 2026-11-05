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Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, oficial el nuevo subdirector deportivo: quién es Simone Lo Schiavo

Inter Milán

El Inter ha hecho oficial la nueva incorporación a su equipo de fichajes.

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Tras la salida de Piero Ausilio y el ascenso de su antiguo adjunto Dario Baccin a nuevo director deportivo del Inter, había quedado vacante precisamente el puesto que ocupaba este último. El club llevaba tiempo estudiando qué perfil incorporar, uno más vinculado a la cantera y al desarrollo de los jóvenes que a la figura de un director deportivo propiamente dicho, y finalmente se decidió por Simone Lo Schiavo.

Y hoy el club lo ha hecho oficial al confiarle el cargo de nuevo Director of Footall Development.

  • EL COMUNICADO

    F.C. Internazionale Milano se complace en anunciar la incorporación al club de Simone Lo Schiavo, quien el 5 de noviembre de 2026 inició oficialmente su etapa en el Inter como director de Desarrollo del Fútbol, bajo la supervisión directa del director general de Fútbol, Dario Baccin.

  • De la Roma al Palermo, la experiencia de Lo Schiavo como directivo

    Tras una primera etapa en la Vibonese, Lo Schiavo fue director del área de captación y, posteriormente, coordinador técnico de las categorías inferiores de la AS Roma. Más tarde, ejerció como responsable de captación de la US Salernitana antes de incorporarse al área de captación del Palermo FC.

  • LA BIENVENIDA DE MAROTTA

    «Simone Lo Schiavo se incorpora a nuestro club con conocimientos y gran entusiasmo. Su aportación será valiosa en el trabajo diario del área deportiva. Le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor en su trabajo», declaró el presidente y consejero delegado Giuseppe Marotta.

    Todo el club da la bienvenida a Lo Schiavo y le desea mucha suerte en su trayectoria con nuestros colores.

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