El Inter se queda sin Henrikh Mkhitaryan por un periodo aún por determinar. El empate contra el Atalanta y las polémicas posteriores al partido no son la única nota amarga de una noche de mediados de marzo, teniendo en cuenta el estado físico del centrocampista armenio, que salió magullado de un partido en el que ni siquiera había sido titular. Mkhitaryan saltó al campo en el minuto 1 de la segunda parte, sustituyendo al amonestado Sucic, que en la primera parte no había brillado ni por ritmo ni por calidad.
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Inter: Mkhitaryan sufre una lesión muscular; el partido en Florencia, en duda; cómo se encuentra y qué se sabe sobre su recuperación
PERIODO NO
Una racha de mala suerte para Mkhitaryan: el armenio había recibido muchas críticas por la espectacular ocasión fallada en el derbi, hasta tal punto que incluso Massimo Moratti, expresidente del Inter, se tomó la molestia de aconsejarle que pasara un par de horas más al día en Appiano Gentile para practicar el tiro a puerta. Se pensaba que Chivu podría ofrecerle la redención inmediata contra el Atalanta y, en cambio, contra los bergamascos, el exjugador de la Roma salió desde el banquillo, quizá precisamente porque no estaba al 100 %. Sin embargo, su entrada en el campo fue positiva: primero, una jugada que Thuram no aprovechó (habría llegado a la portería); luego, la asistencia al mismo delantero francés, que, sin embargo, lo desperdició todo; y, por último, el centro para Dumfries, que se desmarcó bien hacia el primer palo pero remató mal el balón.
A la espera de las evaluaciones
La entrada de Mkhitaryan fue positiva, al igual que el partido que disputó el armenio, más allá del resultado obtenido por los nerazzurri sobre el terreno de juego. Al final del partido, sin embargo, el jugador sufrió una lesión muscular que obligará al Inter a realizar pruebas más exhaustivas, obviamente con el fin de determinar la gravedad de la lesión y el posible periodo de recuperación. De todos modos, parece seguro que el jugador se perderá el próximo partido fuera de casa en Florencia, un encuentro en el que, sin embargo, el Inter debería recuperar a Hakan Calhanoglu.