Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Inter, entrevistado por la televisión armenia, habló así sobre su futuro: "Descarto la posibilidad de trasladarme a Arabia Saudí, a Armenia o a la MLS. Porque para mí el dinero nunca ha sido lo más importante. Nunca he jugado al fútbol por dinero. He cambiado de club y he jugado al fútbol por mis ambiciones, por mis objetivos, por esos sueños que tenía desde niño y que me han acompañado a lo largo de mi carrera".
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Inter, Mkhitaryan: «Descarto la posibilidad de trasladarme a Arabia Saudí, a Armenia o a la MLS»
El armenio, nacido en 1989: "No puedo prometer nada, porque he llegado a una edad en la que no hay que hacer grandes planes a largo plazo. Hay que ir día a día, pensando en el día siguiente. Porque no es fácil recuperarse, no es fácil fijarse objetivos y no es fácil entrenarse como lo hacen tus compañeros de 22 años. Intento hacerlo todo de la mejor manera posible. Pero no puedo prometer durante cuánto tiempo seguiré jugando".
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