Lo que está viviendo Josep Martinez es, sin duda, el periodo más importante de su carrera. Titular con el Inter, convocado con la selección española, el portero se está jugando muchísimo de su futuro y, entrevistado por la Gazzetta dello Sport desde la concentración de la Roja, ha querido repasar este inicio de temporada explicando dónde y cómo mejorar, la ambición del Inter y la gestión de los errores.
Inter, Martínez: "Llevaré el accidente dentro para siempre, no se olvida. Encajamos demasiados goles, pero no siempre es culpa del portero. Vivo los errores con tranquilidad"
DEMASIADOS GOLES ENCAJADOS
"Estamos bien, pero es importante subrayar las cosas que no estamos haciendo al máximo nivel, pienso sobre todo en la fase defensiva: encajamos demasiados goles.
Es fácil mirar atrás hacia el portero, pero somos un equipo y del primero al último de nosotros tenemos que subir el nivel, y creo que lo haremos porque si tenemos una característica es la de tener siempre hambre. Queremos ganar siempre, intentar mejorar, añadir algo en cada partido para llegar al máximo nivel en los momentos decisivos de la temporada".
2-0 abajo demasiadas veces
«Seguramente hay que revisar las primeras partes, nos hemos relajado en ciertas situaciones y no podemos permitírnoslo, pero estoy tranquilo porque el equipo es consciente del problema y ahí pondremos nuestra atención.
Es una pena el partido perdido aquí en Madrid, estuvimos cerca de sacar un resultado contra un equipo de gran calidad. Somos fuertes y podemos competir contra cualquiera, pero para hacerlo debemos evitar dar ventajas a los rivales porque a veces te sale bien y otras no»
«Vivo los errores con tranquilidad»
"¿Errores? Lo vivo todo con tranquilidad, en lo bueno y en lo malo. Un error lo puede cometer cualquiera, lo importante es analizarlo para evitar repetirlo, no hay otro camino. No hay que señalar a alguien cuando se equivoca, porque forma parte del fútbol.
Sin errores no digo que no habría goles, pero habría muchos menos. Me pasó a mí, le puede pasar a otro. Lo importante en un equipo como el Inter es estar unidos y, si uno tiene un mal día, intentar ayudarlo. Lo repito, con naturalidad"
"Nos la jugamos con todos"
"¿Volvemos a arrancar? Me veo bien, y no solo físicamente: estamos preparados para todo lo que está por llegar, somos ambiciosos y no nos ponemos límites. Competimos contra todos, en Italia y en Europa"
EL INCIDENTE
"Es algo que no se olvida nunca, sé que lo llevaré dentro para siempre. Lo pienso, e intento no hacerlo demasiado porque es algo que puede quitarte energía. Fue una tragedia y la única manera de superarla es mirar hacia adelante. El periodo difícil ha quedado atrás y el hecho de encontrarme aquí lo demuestra.
Estoy en uno de los mejores equipos de Europa y en la selección más fuerte del mundo. Miro al futuro con optimismo, positividad y muchísima hambre: quiero seguir ganando partidos y títulos con el Inter, para conseguir que me vuelvan a llamar aquí"
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