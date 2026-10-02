Inter, Martínez: «Encajamos demasiados goles, pero no siempre es culpa del portero. Vivo los errores con tranquilidad»

"Estamos bien, pero es importante subrayar las cosas que no estamos haciendo al máximo nivel, pienso sobre todo en la fase defensiva: encajamos demasiados goles.

Es fácil mirar atrás hacia el portero, pero somos un equipo y del primero al último de nosotros tenemos que subir el nivel, y creo que lo haremos porque si tenemos una característica es la de tener siempre hambre. Queremos ganar siempre, intentar mejorar, añadir algo en cada partido para llegar al máximo nivel en los momentos decisivos de la temporada".



