El Inter ha aprobado hoy las cuentas cerradas a 30 de junio de 2026, con un beneficio de 22,7 millones y la segunda mayor facturación de la historia del club. El presidente y consejero delegado, Beppe Marotta, celebró la gestión del club en declaraciones publicadas en su web oficial y subrayó que el próximo paso para incrementar aún más los ingresos será la construcción del nuevo estadio.
Inter, Marotta: «Equilibrio y sostenibilidad económica incluso con el doblete. Pronto tendremos el nuevo estadio»
Saneamiento
«En una temporada en la que conquistamos nuestro tercer doblete nacional, fuera del campo el Club vivió una etapa de consolidación financiera. El proceso de saneamiento se aceleró aún más con la llegada de Oaktree como nuevo propietario»
REFUERZO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL
«El balance sometido a su aprobación confirma, en efecto, el notable fortalecimiento de la situación económica y patrimonial del club. Los ingresos vuelven a superar los 500 millones de euros, el ejercicio se cierra con un beneficio neto, los gastos financieros son inferiores a los del balance anterior y el capital, después de mucho tiempo, ha vuelto a ser positivo»
PRONTO, EL NUEVO ESTADIO
«El compromiso con el equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad deportiva no se detendrá, convencidos de que vamos por buen camino. Pronto compartiremos con todos vosotros el maravilloso fruto del trabajo de diseño del nuevo estadio de Milán, que será un nuevo icono urbano, un renovado espacio de vocación deportiva, vivo y abierto a la ciudadanía. Este estadio en propiedad será, además, una plataforma estratégica que permitirá al Inter aumentar sus ingresos y cerrar la brecha con los principales clubes europeos»
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